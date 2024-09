Bukele destaca seguridad y niega encarcelamiento a su oposición

Samuel Amaya@SamuelAmaya98

El presidente inconstitucional de El Salvador Nayib Bukele dio su discurso este martes en la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas. Bukele en su discurso, que no duró más de 11 minutos, planteó que El Salvador pasó de ser la capital del mundo de los asesinatos a ser el más seguro del hemisferio occidental. Además, dijo que en su gobierno no encarcela a su oposición.

“Cuando vine por primera vez a la Asamblea General de la ONU en 2019, sé que muchos no conocían o no habían oído hablar de El Salvador. Y si lo conocían solo tenían malas referencias: el país más violento del mundo o el país de las maras. Otros, ni sabían dónde quedaba en el mapa. Pero gracias a Dios eso ha cambiado significativamente en muy poco tiempo. Cinco años después de aquel primer discurso, vengo acá como presidente de un país que ahora sí tiene voz en el mundo”, comentó Bukele.

El jefe de Estado, de facto, planteó que, en los últimos 5 años, “El Salvador renació”; en el sentido que devolvieron las calles “a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística, siendo sede de eventos internacionales de surf, deporte y entretenimiento”.

“Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de las guerras y de la pobreza, un país al cual regresar. Hicimos de nuestra nación, que fue una vez la capital mundial de los homicidios, el país más seguro del hemisferio occidental”, enfatizó Bukele.

El mandatario también hizo hincapié sobre los temas que a escala nacional se le han cuestionado y dio un discurso contradictorio frente a la ONU. “En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición. No censuramos opiniones. No confiscamos los bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador, tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas”, dijo.

Sin embargo, en El Salvador según organizaciones de sociedad civil, sí existen presos políticos encarcelados; y de hecho, la libertad de prensa y de expresión cuelgan de un hilo actualmente; pues agentes de autoridad publica y los mismos funcionarios acosan a periodistas salvadoreños.

Bukele también dijo que en El Salvador se prioriza la seguridad “de nuestros ciudadanos inocentes sobre la comodidad de los criminales”. “Algunos dicen que hemos encarcelado a miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones”; sin embargo, también el Gobierno de Bukele ha capturado a miles de personas que nada tiene que ver con las pandillas durante el régimen de excepción.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...