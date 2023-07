BRP señala que gobierno tiene el control y no permitirá elecciones transparentes

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), Marisela Ramírez, recalcó que El Salvador enfrenta una situación complicada, el control de todo lo tiene el gobierno, quien no permitirá elecciones transparentes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no es imparcial, porque no es permitida la reelección y la avala.

“Las políticas no sólo en plano electoral y económico responde a una estrategia de enriquecimiento del Estado, sino de la familia Bukele, los ricos más ricos de El Salvador le están dando el respaldo a Nayib Bukele, este gobierno se ha dedicado a desprestigiar la Firma de los Acuerdos de Paz y reducirla a un pacto inexistente, a decir que no funciona el sistema político que se tiene”, sostuvo.

A criterio de Ramírez, si se consuma la reelección y continúa la reducción de municipios y diputados, vendrá un periodo más agudo de represión. La Asamblea Legislativa aprobó volver a extender el plazo del Régimen de Excepción, como resultado hay personas denunciando derechos que no está cumpliendo el gobierno con la población.