Biden ratifica decisión de expulsar tropas militares estadounidenses de Afganistán

Telesur

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, ratificó este lunes su decisión de expulsar sus tropas militares de territorio afgano, al mismo tiempo que reconoció que Washington nunca tuvo como prioridad construir una nación en Kabul.

“Las fuerzas estadounidenses no deben ni pueden morir en una guerra donde las fuerzas afganas no estén dispuestas a luchar (…) Nuestra misión en Afganistán nunca fue la construcción de una nación. Nunca fue crear una democracia unificada y centralizada”, indicó el presidente.

Aunque el inquilino de la Casa Blanca no reconoció el fracaso de la política bélica de EE.UU. en Afganistán, si dejó claro que el resultado de 20 años de intervención no es positivo, “seamos honestos, nuestra misión en Afganistán cometió muchos errores en las últimas décadas, soy el cuarto presidente que preside sobre la guerra en Afganistán y no voy a dejar la responsabilidad en un quinto presidente”, acotó.

“Si las fuerzas afganas no pueden ponerle fuerza al talibán, nada indica que uno o cinco años de presencia militar estadounidense vaya hacer una diferencia, por eso digo que es un error enviar fuerza estadounidense cuando los afganos no quieren luchar”, acusó el mandatario Biden.

El presidente Biden habló de una reunión que sostuvo meses atrás con su homológo Ashraf Ghani Ahmadzai, quien desde un principio no aceptó un diálogo con los talibanes, “Hablamos de la necesidad de la unidad en Afganistán y no hicieron nada al respecto, también los insté a buscar una vía diplomática con el talibán, esto fue rechazado de manera tajante”, agregó.

Panorama actual

“Hice el envío de 6.000 efectivos a Afganistán para ayudar en la salida de personal estadounidense y aliados de Afganistán para llevarlos a un lugar seguro”, anunció el presidente Biden, quien aclaró que después de rescatar al personal, los militares serán retirados.

Asimismo, el jefe de Estado aseveró que por el momento sus militares tienen el control de puntos claves para resguardar a ciudadanos estadounidenses, “tenemos el control de tráfico aéreo, hemos cerrado seguramente nuestra Emabajada y transferido a nuestros diplomáticos, quienes están en el aeropuerto, vamos a seguir apoyando la salida segura del personal civil que está sirviendo en Afganistán”, reiteró.

“Le hemos dejado claro al talibán, si atacan a nuestro personal, la respuesta estadounidense será enérgica e inmediata, defenderemos a nuestra gente con fuerza devastadora si es necesario. Pondremos a nuestra gente a salvo”, amenazó Biden.

Herencia del Gobierno Trump

El presidente Joe Biden recordó que la administración Trump había dejado un Acuerdo que consistía en el retiro de todas las tropas estadounidenses para el 21 de mayo del presente año, “a fuerza estadounidense que había reducido durante la administración de Trump de casi 15.500 efectivos a casi 2.500 y el talibán tenía su presencia militar más fuerte desde el 2001”, explicó.