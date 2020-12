Bases Magisteriales critica a partidos políticos por no discutir su propuesta de pensiones

SamuelAmaya98

Bases Magisteriales de El Salvador criticó la Comisión AD-HOC que estudia el tema de pensiones tras no discutir unas reformas a las mismas en beneficio de la clase trabajadora. El secretario general de dicha organización, Paz Zetino, dijo que la comisión y la Asamblea Legislativa “le falló una vez más a la clase trabajadora, como es costumbre”.

Hace dos años aproximadamente se conformó la Comisión AD-HOC, para estudiar y reformar el sistema de pensiones a fin de ofrecerle a los trabajadores mejores pensiones, desde entonces han sesionado, pero no logran consensos para discutir una reforma provisional que estaba de fondo en la instancia legislativa, esta no se concretó, la cual era reformar el Art. 16 de la Ley de Sistemas de Ahorro para Pensiones “y no se logró porque ARENA y el FMLN se pusieron de lado de las AFP y no de la clase trabajadora”, agregó Zetino.

Bases Magisteriales, a través de Paz Zetino, manifestó: “La reforma de fondo que aumentaría sustancialmente las pensiones no se logró porque ARENA y FMLN, no quieren perjudicar las ganancias exacerbadas de las AFP”. Como dice el dicho “Dios los crea y el diablo los junta” y estos partidos se juntaron para asegurarles las ganancias a las AFP, sin importarles que miles de trabajadores enfrentan su vejez con pensión mínima, agregó Zetino.

A pesar de la gravedad de la situación, dicha Comisión se entretuvo en reformas que no le resuelven el problema “de pensiones de hambre” a la gran mayoría de trabajadores, indicaron los docentes.

También agregaron que por más propuesta técnica y sustentada que hicieron como trabajadores, no se les escuchó, por consiguiente consideran que con la actual Asamblea Legislativa, ya no tiene caso seguir abordando el tema de reformas a las pensiones. “El menosprecio a la clase trabajadora es evidente y nos preparamos para presentar una nueva reforma previsional, que elimine el sistema privado de pensiones y devuelva pensiones dignas a los trabajadores, claro esto será con la nueva Asamblea el próximo año”, enfatizó Zetino.

Deserción escolar 2020

La gremial de docentes, Bases Magisteriales, calculó que el 18 % de sus alumnos que tienen los profesores en las bases abandonaron sus estudios por la pandemia del COVID-19. Consideran que esto se debe a la falta de herramientas digitales como el internet, así como una computadora o un celular. Y aseguraron que esta cifra podría aumentar en la zona rural.

A raíz de la pandemia del COVID-19 todo el sistema nacional de Educación dio un giro inesperado, pasando de la modalidad presencial a virtual. Hasta la fecha, el Ministerio de Educación no ha brindado datos sobre la deserción escolar, pero los docentes de Bases Magisteriales calculan que casi 1 de cada 5 de sus alumnos, abandonaron sus estudios, ante esto, Paz Zetino percibe que la deserción escolar estuvo entre el 18 % al 20 %, si se hace el global entre la zona urbana y rural, quien esta última fue mucho más marcada, expresó. Los estudiantes “no tenían conectividad, tampoco teléfonos”, dijo Zetino, quien ejemplificó que si en una familia con tres niños, y solo con un teléfono, “¿cómo van a salir con todo?”, ese fue el principal problema de la deserción, aseguró.

Presupuesto para educación 2021

También, Bases Magisteriales avaló el presupuesto 2021 para el ramo de educación que asciende a 1,300 millones de dólares, lo que equivale a un 5 % del PIB. “Como Bases Magisteriales vemos que dicha inversión es positiva. Esta es una de las exigencias históricas que como trabajadores de la educación hemos hecho a los distintos gobiernos, sin que se nos escuchara”, recalcó Paz Zetino.