Bailarina salvadoreña cautiva Costa Rica

Yessenia Gudalupe Reyes de 25 años Estudios académicos realizados es Licda. En Comunicaciones fue Presentadora de programas juveniles en TV 67 El Salvador además formó parte del staff de locutores de la radio web UTEC , RW.:

Estudios y entrenamiento en Jazz, danza contemporánea, ballet clásico y baile latino profesional; inicios en el Ballet folklórico juvenil de El Salvador, Compañía de ballet teatro de Mauricio Bonilla. A recibido talleres en: Latín Jazz con Ashley Dawson de So You Think You Can Dance Baile latino profesional, tango salón y tango escenario con PromeTango Costa Rica. Jazz en Warehouse Dance Center Costa Rica. Lirico contemporáneo y técnica en Edge Performing Arts Center Los Ángeles California.



Salsa en línea con Tito y Tamara de Puerto Rico Ballroom Dance con David Martínez experto y certificado en Ballroom – Participante de la segunda temporada de por un sueños el salvador Maestra de baile de la primera generación del reality musical la academia.



Segundo lugar a nivel de centro América del Costa Rica salsa Open en solista femenino. Sub campeona de dancing with the stars Costa Rica la competencia de ballroom más grande de la televisión en el mundo actualmente directora y coreógrafa de la compañía del Centro de Artes Promenade de San José Costa Rica.