«Avanzaría por el camino correcto». Por Mauricio A. Vallejo Márquez

Cuando era pequeño, un tío me decía que por cumplir años en diciembre solo tenía derecho a un obsequio. Así que quizá por esa razón dejé de ver con alegría la Navidad. Y eso que se forran los negocios y las casas con esos adornos para alegrar el último mes del año.

Pero mientras crecí la Navidad era un momento mágico en el que disfrutaba de reventar cohetes y encender luces. Un día, incluso me reventó un mortero en la mano. Aún siento la sensación de no poder mover los dedos y sentir que me temblaba irremediablemente. Fueron cosas de segundo en que el ambiente me pareció que era una piscina. No recordaba si podía o no respirar, pero la sensación aquella me dejó la lección de aprender a ser prudente sin haber perdido una extremidad.

El resto era un desfile de cenas navideñas, de bebidas, manzanas y uvas. Sin olvidar los dulces, que me provocaron algunas caries. Pero que sin dudas los disfruté. El asunto es que los dulces cedieron al olvido y comenzaron las bebidas alcohólicas, sin olvidar que los cigarros desde que estaba muy pequeño estaban presentes. Me los daban como auxiliar para encender los cohetes.

Lo que más me encantaba de la noche buena era que uno podía andar a pie feliz por todos lados saludando gente. Las calles se volvían más seguras y era raro ver que alguien anduviera con intenciones de asaltar, aunque siempre había casos. Lo que sí eran infaltables eran los borrachos. Así como dice el pintor Augusto Crespín: “este es un país de borrachos”. Y la cultura no nos puede mentir, aunque ahora veo menos cantinas en mis alrededores, la costumbre está bien metida en algunos. Pero la vida los ha llevado a ello y sus decisiones.