Aumenta a 127 cifra de muertos por terremoto en provincia china de Gansu

(231219) -- BEIJING, Dec. 19, 2023 (Xinhua) -- Soldiers conduct rescue work in Liuji Town of Bonan-Dongxiang-Salar Autonomous County of Jishishan, Linxia Hui Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province, Dec. 19, 2023. The Chinese People's Liberation Army (PLA) and the People's Armed Police Force (PAPF) have deployed multiple rescue forces to quake-hit areas in response to a 6.2-magnitude earthquake that jolted northwest China's Gansu Province late Monday. (Photo by Hou Chonghui/Xinhua)

JISHISHAN, provincia de Gansu/Xinhua El terremoto de magnitud 6,2 que sacudió la provincia de Gansu y la provincia vecina de Qinghai la medianoche del lunes ha causado 127 muertos, informaron hoy martes las autoridades locales. Un total de 113 personas han muerto en Gansu y 14 en Qinghai y más de 700 han resultado heridas hasta el momento. El terremoto había dañado 155.393 casas en Gansu hasta las 13:00 (hora de Beijing) de hoy, de acuerdo con la oficina general provincial de alivio de terremoto. El Centro de Redes Sismológicas de China indicó que el terremoto ocurrió a las 23:59 del lunes a una profundidad focal de 10 kilómetros. El epicentro fue en el poblado de Liugou, a unos ocho kilómetros de la sede del distrito autónomo de las etnias bao'an, dongxiang y sala de Jishishan, en la prefectura autónoma de la etnia hui de Linxia, en Gansu. China elevó al nivel II la respuesta nacional de emergencia ante el terremoto. Se han enviado a la región afectada por el terremoto más de 736 equipos de rescate de proyectos de empresas centrales en zonas cercanas, así como 2.042 bomberos, de acuerdo con el Ministerio de Gestión de Emergencias. Hasta las 19:00 horas se había rescatado un total de 74 personas, evacuado a 4.298 y salvado bienes por valor de más de 15,3 millones de yuanes (unos 2,16 millones de dólares), indica el ministerio. También están en camino más suministros de socorro. El ministerio señala que asignó a Gansu el tercer lote de suministros de socorro, que incluye 2.000 tiendas de campaña de algodón, 5.000 camas plegables, 5.000 abrigos y 10.000 edredones. Hasta las 17:00 horas de hoy, se ha enviado a Gansu y a la vecina provincia de Qinghai un total de 133.500 artículos de socorro para atender las necesidades básicas de los afectados por el terremoto. Desde las 19:00 de hoy, el tránsito se reanudó en todas las carreteras rurales que conectan las áreas gravemente afectadas por el terremoto, dijeron las autoridades de transporte del país. Todas las autopistas, así como las carreteras nacionales y provinciales en Gansu y Qinghai están funcionando sin problemas, y el personal de socorro, los suministros y los vehículos pueden llegar a las zonas afectadas por el desastre sin obstáculos, de acuerdo con el Ministerio de Transporte. También se ha trabajado sin descanso para restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas por el terremoto. Los circuitos dañados de la red eléctrica principal en el área azotada por el sismo en el distrito de Jishishan, quedaron restaurados por completo para las 18:30 de hoy, informó la compañía State Grid Gansu Electric Power. En la prefectura autónoma de la etnia hui de Linxia, donde se encuentra el distrito, se reanudó el suministro eléctrico para todos los usuarios a partir de las 19:20 horas, informó la Administración Nacional de Energía. El suministro eléctrico a los usuarios de Qinghai afectados por el sismo también se restableció por completo a las 19:21 horas, de acuerdo con la compañía State Grid Qinghai Electric Power.

