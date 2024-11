Atilio Montalvo podría morir en prisión

Redacción Nacionales

Diario Co Latino

Atilio Montalvo está gravemente enfermo y podría morir en prisión si no es liberado para recibir atención médica con urgencia, según dijeron a Diario Co Latino fuentes cercanas al caso y otras personas conocedoras del proceso judicial, quienes hablaron bajo condición de anonimato.

“Su situación de salud es extremadamente delicada: si él no sale ya, va a morir en la cárcel”, dijo, alarmada, una fuente. “Este Estado debería tener un mínimo sentido de humanidad para, al menos, permitir que él muera en su casa y no en prisión”, señaló, consternada, otra de las fuentes que hablaron con este medio.

Según las fuentes, Montalvo padece una insuficiencia renal avanzada y no se le realizan oportunamente las diálisis. Además sufre hipertensión arterial y otros males derivados de un derrame cerebral que sufrió días antes de su detención.

Las fuentes responsabilizan directamente al Tribunal Primero contra el Crimen Organizado y a las autoridades del sistema penitenciario por el grave estado de salud y la eventual muerte de Montalvo.

Atilio Montalvo, conocido durante la guerra civil como “Comandante Salvador Guerra” o “Chamba Guerra”, fue detenido el pasado 30 mayo, en vísperas de la toma de posesión del segundo mandato inconstitucional de Nayib Bukele, acusado de participar en la preparación de supuestos “actos terroristas”.

Junto a él están encarcelados el también ex comandante guerrillero y ex diputado del FMLN José Santos Melara, conocido como “Pepe”, y otros nueve ex combatientes y veteranos del conflicto armado dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.

Además de los veteranos y ex combatientes, se encuentra detenido bajo la misma acusación penal el comunicador comunitario Luis Menjívar, quien colaboraba con la Alianza El Salvador en Paz y otras organizaciones sociales.

Atilio Montalvo participó en la negociación y firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a cinco décadas militarismo y doce años de cruenta guerra civil. “Él es un héroe nacional, un personaje histórico, al que el país le debe mucho; pero este régimen lo trata como a un delincuente”, comentó una de las fuentes.

Organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario, el Comité de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP) han denunciado el caso como persecución política contra los dirigentes de la Alianza.

Según las organizaciones, la acusación es un montaje de la Policía y la Fiscalía contra los veteranos como represalia política por denunciar las injusticias, las violaciones a derechos humanos y la consolidación del autoritarismo en el país.

“Pepe” también en grave estado de salud

Aunque la situación de Atilio Montalvo es la más alarmante, Pepe Melara también está en una situación delicada. Según las fuentes, debido a las condiciones carcelarias se le han agravado enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial.

Otros detenidos que también tienen problemas graves de salud serían el comunicador Luis Menjívar y los veteranos Alfonso Mira y Eliseo Segura.

Las fuentes hacen un llamando a la sociedad salvadoreña a no permitir la manipulación de la justicia para perseguir a críticos del régimen y a quienes defienden derechos humanos, exigen condiciones de vida digna para toda la población y demandan respeto a la institucionalidad.

También piden a la comunidad internacional, especialmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a que -como garante de la negociación, firma e implementación de los Acuerdos de Paz- se pronuncie sobre la persecución contra uno de sus firmantes y contra veteranos que fueron protagonistas de este proceso que fue un ejemplo para el mundo.

Asimismo advierten que la muerte de un negociador y firmante de los Acuerdos de Paz en manos del Estado sería un magnicidio y un crimen de lesa humanidad inamnistiable e imprescriptible en las cortes penales internacionales.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...