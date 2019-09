Asesinan a soldados en Guatajiagua, Morazán

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Los hermanos José Aníbal y Celio Tadeo Delgado Gómez destacados en el DM 4, de San Francisco Gotera fueron asesinados el fin de semana cuando se encontraban de licencia realizando actividades agrícolas, en el caserío Los Guevara, Guatajiagua, Morazán.

Cada vez son más los fondos solicitados por el ejecutivo para el Plan de Control Territorial, sin embargo, no se ha logrado que paren los asesinatos contra policías y miembros de la Fuerza Armada, “verdaderos héroes, que día a día salen a las calles arriesgando su vida por defender los sagrados intereses de la patria”, expresó el ministro de Defensa René Merino, al informar sobre el hecho.

Pese a la baja de los homicidios en agosto fue el más bajo desde los Acuerdos de Paz, según la presidencia. Con la muerte de los hermanos Delgado Gómez se totalizan catorce asesinatos de soldados en lo que va del año.

“Hoy murieron dos buenos soldados, trabajadores, que también eran agricultores en sus tiempos libres. Asesinados a sangre fría. Y los diputados siguen con sus discusiones estériles (…) se que no quieren apoyarnos, OK. Pero no jueguen con el sustento de nuestros héroes”, manifestó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter.

“Cualquiera pensaría que muchos diputados están del lado de los delincuentes o que en su deseo de que el Plan de Control Territorial falle, no les importa castigar a nuestros héroes.

Ese dinero se aprueba cada tres meses en la Asamblea Legislativa, nada les costaba. Ni siquiera es un préstamo”, agregó el presidente, ante la no aprobación de los bonos de los policías, soldados y custodios de penales, en el congreso la semana pasada.

Para este día esta prevista la presentación del presupuesto general de la nación 2020, de acuerdo el mandatario.

Por primera vez en más de una década este incluirá un aumento salarial para la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y Centros Penales, tanto para el personal operativo como para el administrativo.