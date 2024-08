Asamblea deja acéfalo el TSE

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) queda acéfalo hasta el 8 de agosto, luego que la Asamblea Legislativa decidiera no elegir a los nuevos funcionarios durante la plenaria de este miércoles, ya que el jefe de fracción de Nuevas Ideas solicitó que el dictamen de la Comisión Política regresa nuevamente a estudio. Por lo cual, el Tribunal queda acéfalo en este periodo vacacional.

Fue el diputado Christian Guevara quien solicitó que las ternas de candidatos a magistrados para el TSE regresen a estudio de la Comisión Política. La modificación de agenda fue aprobada con 56 votos.

Desde el jueves se la semana anterior, la Comisión Política entrevistó a los candidatos propuestos por los partidos políticos: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Nuevas Ideas y de la Corte Suprema de Justicia. Todos expusieron su perfil, planes y objetivos en caso de ser electos magistrados del TSE.

Los magistrados que debían ser electos este 31 de julio estarían representando al TSE hasta 2029. Los actuales magistrados propietarios y suplentes finalizaron su período, justamente ayer, 31 de julio, por lo cual, este 1 de agosto no hay funcionarios representantes del organismo colegiado.

Los actuales funcionarios que terminan funciones son: Dora Esmeralda Martínez de Barahona, magistrada presidenta del TSE, Luis Guillermo Wellman, Julio Olivo, Rubén Atilio Meléndez y Noel Antonio Orellana. Mientras que los suplentes eran: René Abelardo Molina Osorio, Marlon Harold Cornejo Ávalos, Carmen Veralíz Velásquez Sánchez, María Blanca Paz Montalvo y Sonia Clementina Liévano de Lemus.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa estudiará, de nuevo, los perfiles, donde se especulaba que una de las magistrada podría ser Roxana Soriano, actual presidenta de la Corte de Cuentas de la República y ex comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y también, exprecandidata a diputada por Nuevas Ideas. Sin embargo, en el interrogatorio la aspirante afirmó que no tenía vinculaciones políticas, pues de hecho, es un requisito para ser magistrado. Pero no profundizó que sí participó en las elecciones internas del partido cian.

Será en la sesión plenaria del próximo 8 de agosto, luego del periodo vacacional que los diputados elegirán a los nuevos funcionarios.

