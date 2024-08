Asamblea sigue sin tratar elección de magistrados del TSE

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa sigue con dejar acéfalo al Tribunal Supremo Electoral (TSE); los nuevos funcionarios debían ser electos el 31 de julio, pero los diputados de Nuevas Ideas han actuado con hermetismo sobre el tema y no han discutido el punto.

Pese a que ya se tenía un dictamen favorable de la Comisión Política con todos los nombres de los candidatos a magistrados del TSE, este se regresó a la Comisión para revisión, pero a la fecha no lo han discutido.

La diputada y jefa de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, sostuvo los oficialistas no mencionaron cuál fue la razón por la cual el dictamen regresó a la comisión.

“No se nos ha dicho nada. Lastimosamente, como ellos tienen la mayoría, este es un problema definitivamente de ellos. Nosotros solo les hemos insistido en que se tiene que respetar, como está establecido, que el partido ARENA tiene una representación, al igual que el FMLN, porque son los tres partidos que tuvieron la mayoría de las votaciones en las elecciones presidenciales”, comentó Villatoro.

Sin embargo, suceden varias situaciones, planteó Villatoro; una de ellas, es que se haga una reforma constitucional para que solo se puedan elegir a propuesta del oficialismo. “Puede ser que solo quieran elegir el de ellos y los de la Corte Suprema de Justicia, y dejar a fuera los de los partidos políticos con el fin de poner a alguien afín a ellos”, agregó Villatoro.

“Nosotros seguimos en la espera de esto, y creemos que no puede continuar mucho más tiempo con esta acefalía porque ya hay problemas administrativos. Ejemplo de ello es, con el personal que debe tener algún tipo de decisiones dentro del mismo que no lo pueden hacer porque no tienen la venia por parte del Tribunal Supremo Electoral.

Caso contrario es lo que plantea Reynaldo Cardoza, diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN) y aliado del oficialismo, quien aseguró que no hay prisa para elegir a estos funcionarios. “No hay elecciones en el Tribunal Supremo Electoral, los únicos que están ahí, son los empleados, la fecha para nueva elección falta más de 2 años y, entonces, yo no veo porqué correr con el Tribunal, para mi es algo que no es urgente, si fuera la Corte Suprema de Justicia o el fiscal general de la República o la Procuraduría, ahí si hay que correr, pero en el tema de los magistrados del TSE, por mí no hay prisa”: Reynaldo Cardoza.

Sobre el tema, la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, le solicitó a la Comisión Política los expedientes de cada uno de los candidatos; “eso fue ya hace dos semanas y no hemos recibido una respuesta”.

Otro de las situaciones “grave” que está pasando es que la gran mayoría de los candidatos “tienen o han tenido recientemente vínculos materiales con los partidos políticos». “Han sido asesores, representantes de los partidos en la Junta de Vigilancia Electoral, han sido candidatos o candidatas de los partidos, por lo tanto, no cumplen el requisito de independencia partidaria”, concluyó Ortiz.

