Arzobispo insta a diputados aprobar los fondos para Plan Control Territorial

José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador instó a los diputados de la Asamblea Legislativa a aprobar los fondos necesarios para que el gobierno garantice la ejecución del Plan Control Territorial, debido a que considera que ha dado resultados positivos, sobre todo en la reducción de homicidios.

El religioso enfatizó en que para la ejecución del Plan “se necesitan fondos”, los cuales pueden venir de países cooperantes, sin embargo, dijo que el país necesita empeñarse para garantizar los fondos de proyectos enfocados a garantizar la seguridad ciudadana.

“Estoy de acuerdo en que se destinen los fondos necesarios para apoyar este esfuerzo de control territorial y la superación de la violencia.

Estoy a favor de que la Asamblea apruebe los fondos que sean necesarios”, enfatizó Escobar Alas.

Para el arzobispo de San Salvador, los legisladores deben de ejecutar su rol de vigilantes, para que los recursos asignados al Plan sean utilizados en el mismo y no en otros rubros, por lo que afirmó: “ojalá jueguen ese papel, que tengan garantías para que lo ocupen bien, pero que no bloqueen el accionar en favor de la paz, la necesidad de los fondos es evidente”, dijo.

De igual forma, el líder religioso argumentó que no solo basta la persecución del crimen, ya que para superar la violencia es necesario “cambiar el estilo de vida de las personas”, es decir, que se deben ejecutar planes y proyectos enfocados en el desarrollo humano de los ciudadanos que habitan en territorios que fueron marginados.

“Me niego a aceptar que sean zonas violentas, les he visitado y he visto la bondad de las personas, son personas muy buenas, que están sufriendo la violencia es otra cosa, nuestros hermanos no son violentas. Es una deuda que tenemos para mejorarles la vida, que hayan de verdad formas de superación, estudio para los niños y los jóvenes y trabajo digno para los adultos”, enfatizó Escobar Alas.

Asimismo, el líder religioso expresó que es una “muy buena noticia” el hecho de que los salvadoreños que residen en Estados Unidos y que están amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) tengan la oportunidad de permanecer en la Nación norteamericana por un año más.

“Que este sea el comienzo de buenas noticias para nuestros hermanos migrantes, nos alegra sobre manera que se haya conseguido esto”, dijo Escobar Alas al referirse a la ampliación del TPS para los salvadoreños.

El arzobispo de San Salvador instó al gobierno salvadoreño a seguir abogando para que los salvadoreños que residen en Estados Unidos puedan regularizar su estatus migratorio, y en el corto y mediano plazo puedan obtener la residencia legal en dicho país.

