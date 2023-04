Arzobispo Escobar Alas aboga por los inocentes encarcelados durante el régimen de excepción

Gloria Silvia Orellana

El tema del “régimen de excepción” a un año de haberse implementado y que es indefinida, para controlar la violencia delincuencial en el país, es para el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, un contexto ambivalente y difícil, en el cual, solo personas expertas en la materia podrían opinar su continuidad o concluir.

“En cuanto al Régimen de Excepción, hay que decirlo, estamos en un año prelectoral o electoral, porque solo falta un año para ir a las urnas y cualquier cosa que se diga tiene una carga de política electoral”, afirmó.

“Es interesante como las críticas surgen en cuanto a las posturas de cada lado de la población, pero las personas que están al frente, las que tienen la misión -vamos a decir- de decidir si el régimen continúa o no, y de qué forma continuará -serán ellos- pero es bien importante que tengan presente el bien común”, manifestó el religioso.

En el marco del Domingo de Ramos que da pie a los actos litúrgicos de la Semana Mayor, el prelado católico recordó a la feligresía a vivirla en un ambiente de meditación y oración. Y llamó a todos a estar atentos al mensaje que deja el misterio de la Pascua de Jesucristo que siempre manifestó su acercamiento con los más vulnerables.

Igualmente, en cuanto a la validez de 12 meses del régimen de excepción, reflexionó, que ciertamente este tipo de medidas del Estado salvadoreño, suspenden los derechos de la población y que en cierta medida es más negativa que positiva con respecto a la seguridad de las personas.

“Si hay necesidad, entonces, la Constitución permite (el régimen de excepción), en cuanto, habrá necesidad o no la habrá. No tengo la información suficiente para decir si es suficiente o no”, afirmó.

“Serán las personas encargadas las que tienen suficiente información para analizar, pero deben tomar en cuenta la opinión de todos para llegar a la mejor conclusión y ver hasta cuándo se tendrá”, señaló Monseñor Escobar Alas.

El Prelado Católico tampoco quitó el dedo del renglón sobre la responsabilidad de las autoridades de seguridad y el Ejecutivo, para no permitir injusticias, mientras buscan controlar la violencia delincuencial en el país.

“Lo que si puedo decir y es importante, es que el régimen de excepción no lleve a la cárcel personas inocentes, a ni una sola tan siquiera. Y es importante también, que a las personas inocentes (encarceladas) se les haga el proceso para que queden en libertad y eso si hay que decirlo”, acotó.

Sobre la postura de la población de aceptar la permanencia del régimen de excepción que le inválida de sus derechos constitucionales, Monseñor Escobar Alas consideró que se debe a las vivencias de violencia delincuencial a las que han estado expuestas por años.

“En cuanto a la percepción del (régimen) bueno creo que el pueblo ha sufrido tanto la situación de violencia, porque ha puesto los muertos, 120 mil muertos y que ahora con el régimen de excepción ha obtenido vivir en una situación de paz, entonces, las personas están contentas y eso se entiende, están agradecidos incluso”, reseñó.

“Que no son personas instruidas, que no conocen sus derechos y no pueden citar los artículos de la Constitución de memoria ni tampoco hacer un análisis especializado sobre el tema (de derechos individuales) pero lo han vivido y es lo que expresan es su vivencia y es respetable”, consideró el Arzobispo de San Salvador.

Respecto a las autoridades del Estado salvadoreño, Monseñor Escobar Alas reiteró que deben tener muy en cuenta que “no pueden violentar los derechos de las personas inocentes, en definitiva”, porque estas prácticas no resuelven la situación de victimización a la población vulnerable.

“Es también importante que a los detenidos se les dé el trato digno de personas, eso es importante, incluso si alguien no saldrá de prisión porque la justicia le da una pena severa. Entonces, se le debe dar una oportunidad a la Iglesia católica y otras iglesias a atender a estas personas. Nosotros tenemos una pastoral carcelaria y estoy hablando de todas las personas privadas de libertad para darles esperanza, fe y caridad de nuestra parte”, explicó.

“Claro, las personas inocentes -quisiéramos que ningún solo caso llegara a la cárcel, pero si están allí ojalá salgan, sabemos que han salido varios en libertad y bueno, está bien, pero es un sentir de tantas personas que han quedado dentro y son inocentes. Y mientras haya una persona inocente estaremos abogando por ellas”, reafirmó el Arzobispo Escobar Alas.