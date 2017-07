Arte con calidad de exportación

SECULTURA

La Escuela Nacional de Danza, Morena Celarié (END), cuya misión es la formación técnica y artística de bailarines, tiene el agrado de informar que dos de sus estudiantes que recientemente han culminado sus estudios de danza pasarán a formar parte del Ballet Nacional de Ecuador.

Se trata de las bailarinas Anna Marcela García Guillén y Alejandra Abigail Rivera Torres, de 20 y 18 años respectivamente, quienes han sido seleccionadas para formar parte del Ballet Ecuatoriano de Cámara que pertenece al Ballet Nacional del Ecuador.

La Directora de la END, maestra Xenia Vaquerano, comenta que el año recién pasado vino a impartir un taller de danza clásica el maestro Fredy López del Ballet Nacional de Ecuador, y notó el alto nivel de ambas bailarinas por lo que les propuso que si deseaban formar parte del Ballet Nacional de Ecuador a lo que tanto Marcela García como Abigail Rivera asintieron de forma inmediata.

“Nos llena de mucha satisfacción que nuestros alumnos sean seleccionados por su alto nivel, que nos demuestra que la labor de formación de la escuela es muy bueno.” Se refirió la maestra Xenia Vaquerano.

“Vivir de lo que yo amo”

Anna Marcela García Guillén, ha decidido que su vida la dedicará completamente a la danza, con 20 años de edad, 8 de ellos lo ha dedicado a formarse como bailarina profesional de ballet clásico, luego pasó a formar parte de la planilla de maestro de la Escuela Nacional de Danza, Morena Celarié, y este día 12 de enero de 2017 parte para Ecuador a integrarse al Ballet Nacional de ese país.

“Además me interesa con esta experiencia crecer como bailarina pero sobre todo hacer lo que me gusta, lo que me apasiona; porque si yo ya me decidí que bailar es lo que quiero, tengo que aspirar a más, irme al extranjero y de vivir de lo que yo amo, que es la danza” afirmó Marcela García.

Anna Marcela pretende bailar y dejarlo todo en los escenarios, comenta que adquirirá todo el conocimiento que pueda para lograr la excelencia como bailarina, para luego volver a la END y trasladar su experiencia y ayudar a formar mejores bailarinas en El Salvador.

Marcela García ha destacado en diferentes producciones que ha realizado la END, tuvo papel protagónico en “Cenicienta” (2015) y “Don Quijote” (2016) e importe participación en “La Bella Durmiente” (2014).

“Muchos me dijeron que de esto no se podría vivir”

Alejandra Abigail Rivera Torres acaba de cumplir 18, a los 5 ingresó a la END, se ha especializado en ballet clásico, aunque también le agrada la danza contemporánea.

“Me gustaría solo dedicarme a la danza profesional, estuve buscando oportunidades fuera del país, viendo donde me podía ir, desistí porque muchos me dijeron que de esto no se podía vivir… Entonces vino el maestro (Fredy López de Ecuador) y vi una oportunidad, me presioné al máximo, él me hizo ver el baile de otra manera aunque solamente fueron dos semanas, cursaba para entonces 7 año aquí en la escuela”.

Alejandra Abigail reconoce que el taller que impartió el maestro Fredy López le enseñó algo diferente a la exigencia que los maestros de la END piden, “nos dijo que nos divirtiéramos” comenta, “que proyectemos, disfrutemos lo que hacemos y en realidad no es fácil, porque uno se preocupa t

Ambas bailarinas tienen en mente una sola cosa, ser competentes. Saben que van a formar parte de un elenco de alto nivel, donde competirán por papeles protagónicos con bailarines de diferentes partes del mundo. El ballet Nacional de Ecuador posee un gran número de obras clásicas y neoclásicas en su repertorio.

Tienen como principal objetivo potenciar el perfeccionamiento artístico de los bailarines mediante la capacitación permanente en técnica académica.