Arriaza Chicas estuvo en las reuniones de la tregua entre pandillas en 2012: Mauricio Funes

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El expresidente de la República, Mauricio Funes, habló sobre la tregua que hubo entre el 2012 y 2013 entre las pandillas, en esas reuniones según dijo, no negoció el Gobierno, sino que este acompañó el proceso. Funes destacó que en esas reuniones estaba el actual director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Funes sostuvo que lo han acusado del caso “Tregua” pero lo que ocurrió en el 2012 “no fue una negociación del Gobierno con las pandillas, sino un acuerdo de no agresión entre ellas”. Según dijo, el proceso no nació en Casa Presidencial y la Fiscalía General de la República no tiene fotos o vídeos en el que él aparezca reunido con los representantes de las pandillas.

“El propósito de la imputación es agregarme otro proceso más a los que ya enfrento. ¿Por qué la FGR no procesa al director de la PNC que estuvo presente en esas reuniones, tal como lo evidencia la foto anexa?, ¿si aseguran que fueron negociaciones, qué hacía ahí el jefe policial?”, cuestionó Funes, tras mostrar fotografías donde se ve al ahora director de la PNC, Mauricio Arriza Chicas, en una de las reuniones entre las pandillas.

El exmandatario dijo que según la FGR -el Gobierno de Funes negoció y por lo tanto, si el Gobierno negoció, lo hizo a través de sus funcionarios-, siguiendo el hilo de la argumentación del Ministerio Público, “entonces Mauricio Arriaza Chicas, según la Fiscalía negoció, entonces, ¿por qué no lo procesan si ahí está la evidencia?”, contraargumentó Funes.

“Si según la Fiscalía, en este gobierno yo negocié con criminales y mis funcionarios negociaron con criminales, ahí está Arriaza Chicas, entonces, por qué no se le abre un proceso judicial a Chicas, si ahí está, si la sola presencia es constitutiva de delito, en mi opinión no es constitutivo de delito el que haya estado ahí, porque no llegó a negociar”, destacó Funes.

Sobre el tema de la tregua que hubo en el 2012, Carlos “el Diablito” Ruiz expresó días atrás que Funes conocía de la tregua, al respecto, Mauricio Funes comentó que Ruiz “o no tiene conocimiento de la situación o miente deliberadamente a pesar de que él fue en dos periodos diputado por el FMLN y miembro de la comisión de seguridad, por lo tanto, tendría que ser un tema de su conocimiento”.

“Lo que hubo en mi gobierno fue el acompañamiento de un proceso de entendimiento entre las dos pandillas que operaban en su momento, mi gobierno no negoció con las pandillas, nosotros no participamos en mesas de negociación”, agregó Funes en una entrevista televisiva.

Funes asilado en Nicaragua cuestionó que ¿por qué la tregua no continuó entre las pandillas?, “porque las pandillas al final seguramente cayeron en la cuenta de que, de nada les servía haber pactado entre ellas si las seguíamos persiguiendo, les desmontábamos sus clicas y no le permitíamos que se dedicaran a su actividad económica a su principal fuente de ingreso, que son las extorsiones, el renteo y la narcoactividad”.