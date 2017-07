ARENA siempre se ha opuesto al diálogo, coherente con su proceso desestabilizador: Nidia Díaz

@JoakinSalazar

Derecha mantiene una estrategia de desgaste y no cooperación. Nidia Díaz, diputada por el FMLN, atribuyó las declaraciones del principal partido de oposición (ARENA) , como parte de su proceso desestabilizador, que han mantenido por años, dado que el partido tricolor nunca ha creído en el diálogo y la concertación.

Con la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017, que tuvo el apoyo de las principales fuerzas políticas y la oposición de ARENA, que cerró todo tipo de relaciones y diálogos con el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, medida que a juicio del partido oficial es la búsqueda del desgaste político del FMLN con propósitos electorales.

Ayer, el Presidente del Consejo Ejecutivo Nacionalista (ARENA) Mauricio Interiano anunció su salida de toda mesa de negociación con el Gobierno, alegando que el Gobierno ha faltado a los acuerdos ya establecidos.

“ARENA siempre se ha opuesto al diálogo, en la lucha de los años ochenta se vieron obligados a sentarse en la mesa, al principio creyeron que era un diálogo táctico, creían que el FMLN se iba a rendir en la mesa de negociación; el esfuerzo que el FMLN hizo para abrir la mesa de negociación fue grande, además tenía el apoyo de la comunidad mundial”, explicó Nidia Díaz, ante la actual negativa de ARENA.

Asimismo, explicó que en el marco de esa fuerte ofensiva que hizo el FMLN en 1989, la Fuerza Armada de El Salvador asesinó a los Padres Jesuitas, el mundo estaba conmocionado ante tal hecho, por lo que dicha situación creó las condiciones para entrar a una mesa de negociación, pero ARENA se resistía, porque el Frente era quien quería cambiar esa dictadura.

La dirigente del FMLN recordó que en la actualidad Salvador Sánchez Cerén ha facilitado entendimientos con los sectores sociales, políticos y económicos creando los consejos nacionales de Seguridad Ciudadana y Convivencia; educación y sustentabilidad ambiental, que han dado resultados concretos.

“Planes que son producto de la concertación que se está implementando como el Plan El Salvador Seguro, que tiene resultados concretos en la disminución de la delincuencia. La visión de ARENA no es favorable porque están pensando solo en elecciones, y quieren crear todas las condiciones para que en las elecciones del 2018 el pueblo no reconozca la gestión del Frente, como también en el 2019 y están metidos en una estrategia de desgaste, no cooperación y no apoyo”, recalcó Díaz.

De la misma manera advirtió que “ahora se han salido de cuatro mesas, que se facilitó con el principal partido de oposición que son ellos, diciendo que el Gobierno no cumple, pero esto es una coherencia de conducta, de querer desestabilizar el proceso. Ahora no apoyaron el presupuesto, no han cumplido con su mandato constitucional de diputados de aprobar un presupuesto que tuvo 49 votos de aquellos que somos consecuentes con la estabilidad del país y con el Plan Quinquenal de Desarrollo”.

La parlamentaria recordó que durante la gestión del Partido Demócrata Cristiano (PDC) entre los años 1984 – 1989 ARENA no dejó funcionar al gobierno. “No le aprobaban el presupuesto y no había una correlación de fuerzas capaces de excluir a ARENA de la aprobación como ahora sucede, el que no hayan votado no es extraño”, dijo. Para el FMLN, la amenaza con presentar recursos de inconstitucionalidad, ante la Sala de lo Constitucional, no es una actitud patriota ni consecuente con las necesidades del país, sino que es coherente con su política de desestabilización.

“No diálogo, oponerse a todo, presentar recursos… es una conducta de desestabilización permanente que ellos tienen”, recalcó Nidia Díaz.