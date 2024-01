ARENA ha dejado de ser un partido “monstruoso y grande”

Samuel Amaya

El diputado por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Ricardo Godoy, sostuvo en Diálogo con Ernesto López que su partido es diferente de como lo era en años anteriores; “ARENA ha dejado de ser aquel partido monstruoso y grande; hoy es un partido modesto”.

El legislador contextualizó sobre el trabajo que ha realizado su partido en los últimos años; sobre todo, luego de la derrota electoral en 2021. ARENA, la segunda fuerza política de El Salvador, busca obtener igual o mayor número de diputados de los que actualmente tiene en la Asamblea, la elección de 2021 logró 14 diputaciones de 84.

“Como partido nos sentimos satisfechos de que en todo El Salvador tenemos todas nuestras candidaturas en pie, desde la Presidencia, hasta concejos municipales, pasando por el Parlamento Centroamericano y Asamblea Legislativa”, comentó Godoy en el espacio de entrevista.

“Nos sentimos satisfechos. Después de haber encontrado un instituto político desorganizado y descuidado en sus extensiones territoriales, hoy tenemos un partido diferente. ARENA ha dejado de ser aquel partido monstruoso y grande; hoy es un partido modesto en donde lo que buscamos es representar auténticamente a aquellos que no están siendo escuchados”, agregó el legislador.

Como candidato a la reelección por el departamento de La Libertad, también dijo sentirse satisfecho “porque hemos venido caminando”, en referencia de igual forma a su trabajo legislativo y territorial. Godoy ha sido uno de los diputados de oposición que ha cuestionado la implementación del régimen de excepción debido a que lleva consigo violaciones a derechos humanos de personas que nada tienen que ver con pandillas.

Sobre las últimas encuestas que han realizado diversas casas encuestadoras donde informan los números negativos de ARENA y el resto de los partidos de oposición, el legislador planteó que “en las comunidades, al platicar con las familias, lo que nos dicen es que lo que hay en el país es miedo y que muchas veces les da temor contestar una encuesta con sinceridad”.

Godoy sostuvo que lo más importante de esto no es el pleito que montan los candidatos y los partidos políticos, “lo realmente crucial es representar a la población, y eso es lo que estamos haciendo”.

“Esto no es una carrera para ver si eres diputado o no, eso no me importa.

Lo que realmente importa es que el país tenga garantías suficientes para que los salvadoreños obtengan resultados a los problemas de economía familiar que enfrentan”, concluyó.