ARENA es volver al pasado y Nayib es impredecible: Roberto Lorenzana

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia Roberto Lorenzana manifestó que los dos candidatos presidenciales de derecha que se postulan para la Presidencia de la República no son opciones de beneficio para la población, teniendo en cuenta su trayectoria y antecedentes.

Lorenzana dijo que tanto el candidato de ARENA Carlos Calleja, como el de GANA Nayib Bukele, tienen más de un año de estar en campaña mientras que Hugo Martínez, por el FMLN, ha sido el último en incorporarse a la competencia, luego de las elecciones legislativas y municipales de marzo.

En el caso de ARENA, dijo Lorenzana, este partido es la vuelta al pasado con su filosofía de recorte al gasto social y la aplicación de impuestos regresivos que afectan a la población más necesitada.

“ARENA es el retroceso abierto, es volver al pasado, es destruir los programas sociales, es apostarle a que la inversión social caiga, es aumentar el costo de la vida porque en realidad esa es su filosofía, ARENA está pensando en subir el IVA, independientemente que pase repitiendo que no, ARENA ha dicho que quiere eliminar los programas sociales porque es mal gasto”, señaló el funcionario.

También, según Lorenzana, para ARENA no es correcto subsidiar la agricultura, la política de subsidio al café, de combate a la roya, el apoyo con dinero a la siembra del café, y son programas que desaparecerían si retornara ese partido al Gobierno.

En el caso de Nayib Bukele, exalcalde de San Salvador y ahora candidato presidencial por el partido GANA, Lorenzana lo cataloga como “una persona que para amplios sectores, no solo para el FMLN, es una persona impredecible, que no tiene proyecto, que anda saltando de opción a opción. Él salta de un lado a otro, estuvo en el FMLN, después buscó Nuevas Ideas, después Cambio Democrático, hoy está con GANA”, afirmó en entrevista con canal 10.

Y teniendo en cuenta que GANA es una disidencia que surge de las entrañas de ARENA, Bukele no habría tenido mucho reparo en “irse también con ARENA”, dijo el funcionario. “Con ellos está Nayib y GANA tuvo la suerte y Bukele también, que el caso de (Antonio) Saca le ha salpicado más a ARENA que a GANA, pero el fundador de GANA fue Saca y todos los que están en la conducción de GANA son aliados de Saca, son personas cercanas a Saca”, añadió.

Se pregunta Lorenzana si sería una opción para la militancia del FMLN votar en una segunda vuelta por un partido nacido de ARENA y que mantiene similares posturas ideológicas. “Nosotros lo vemos difícil, por eso para el FMLN sería difícil una decisión de ese escenario, porque estamos hablando de más de lo mismo en cualquiera de las dos opciones”, sostuvo.

Lorenzana dijo que Bukele ha estado en campaña permanente desde que era alcalde y que se ha ido creando a través del mercadeo (marketing) político una imagen de renovación, independencia y figura ajena a la política tradicional, que ha promovido especialmente en los jóvenes, pero esa imagen se estrella con la realidad.

“Una cosa es presentarse bien, bien peinadito y con la barba pintada, bien maquillado, apostándole a los nichos de marketing de los milenials (jóvenes), como un sinónimo de modernidad, pero otra cosa es qué tengo en las manos y con quiénes estoy rodeado, con quiénes voy a gobernar, eso es lo que la población poco a poco creo que va ir dilucidando”, señaló el secretario de Comunicaciones de la Presidencia.

Asimismo, Lorenzana dijo que ARENA continuará bloqueando la aprobación de financiamiento para completar el presupuesto de 2019 y que un sector del partido de derecha quiere que el plan de gastos para el próximo año se apruebe hasta después de las elecciones presidenciales dependiendo de quién gane, porque si ese partido pierde los comicios mantendrá su estrategia de asfixiar financieramente al Gobierno.

El funcionario se refirió también al tema de las relaciones diplomáticas con la República Popular de China, recientemente abiertas, y dijo que poco a poco se ha ido desvaneciendo el argumento de que esta decisión pone en peligro las relaciones con Estados Unidos.

En ese mismo tema, dijo que el ministro de Hacienda Nelson Fuentes ha mandado a consultar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sobre un préstamo de $40 millones para caficultura, otorgado por Taiwán y canalizado por esa entidad bancaria.

Por el momento, la institución no ha respondido sobre ese punto, señaló. Pero recordó que se trata de un préstamo otorgado por la banca taiwanesa y que en todo caso de trata de negocios y no de política.

Sobre las advertencias del fiscal general Douglas Meléndez, de que el país podría ser incluido en la lista de paraísos fiscales por no aprobar una ley que crearía una unidad de investigaciones al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), pero con independencia de esta, Lorenzana dijo que el Presidente Salvador Sánchez Cerén vetó el decreto de creación de esa instancia porque se estima que es inconstitucional.

“Ese tipo de argumentaciones (del fiscal) tienen el propósito de asustar, de generar una alarma extraordinaria para que los diputados puedan orientarse en una dirección concreta, he sido diputado y he conocido de todo ese tipo de presiones. El país ha vivido con esta legislación toda la vida y El Salvador no ha sido un paraíso y ahora porque no se aprueba una reforma, ¿el país va ser paraíso fiscal? Ese es un invento. Por supuesto que reconozco las habilidades y cómo el engranaje mental logra adquirir este tipo de recursos para persuadir a la gente”, dijo Lorenzana.