ARENA es sinónimo de despidos y privatización

Que los que trabajan en el sector privado no pongan atención a las denuncias de los despidos, o amenazas de despidos, que hacen los voceros de ARENA casi de forma permanente en los programas de opinión o los noticieros puede ser comprensible, porque creen que no les afecta directamente, lo cual no es cierto. Pero que los empleados públicos y municipales guarden silencio ante esos hechos o amenazas, sí que es lamentable.

Hemos criticado a ARENA en innumerables ocasiones por su decidida acción de recurrir a los despidos, supuestamente para ahorrar recursos a las arcas del Estado, lo cual, por supuesto, no es cierto.

En 1989, al iniciarse el primer gobierno de ARENA, Alfredo Cristiani ordenó el despido de varios miles de trabajadores.

Solo de la Dirección de Urbanismo y Arquitectura despidieron más de un mil empleados, que se dedicaban a reparar o construir carreteras, y así justificó la contratación de constructoras, por lo que los costes de la obra pública se elevaron, y además nació así la corrupción vergonzante y espeluznante.

Este año, recién tomó el poder total la derecha en la Asamblea Legislativa, lo primero que ordenó el presidente de dicho Órgano de Estado, liderado por el arenero Norman Quijano, fue despedir a unos 400 empleados públicos, tras argumentar que de mantenerlos en el presupuesto no alcanzaría para concluir el año. Lo cual, por supuesto, es falso. Seguramente, alguna empresa asumirá, a elevado costo, las tareas de los despedidos.

Hace menos de dos meses, el alcalde reelecto de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson despidió a 150 trabajadores del tren de aseo, quienes desde los gobiernos municipales de izquierda habían logrado un funcional sistema de recolección de basura, por lo que Santa Tecla, reconocida ahora por el “Paseo El Carmen”, era una ciudad limpia.

Tras los despidos de los trabajadores municipales, el alcalde tecleño contrató una empresa para hacerse cargo de la recolección de los desechos sólidos, es decir, PRIVATIZÓ la recolección de la basura, lo cual ha resultado en un total fracaso.

Por eso decimos que ARENA es sinónimo de despidos y privatizaciones, por lo tanto, una amenaza permanente para lo público y la estabilidad laboral de los empleados públicos y municipales.