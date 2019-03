Nelson López

[email protected]

A pesar de que no soy seguidor de Luismi, como dicen los locutores y sus fans o el sol de México como dicen los aztecas, muchos ojos se posaron sobre El Salvador, después del gran concierto y no precisamente porque vino la estrella que canta música del recuerdo y pop, sino porque todo el boletaje ya estaba vendido desde hace mas de un mes.

Mas de algún economista ya dijo que estamos en el ojo del huracán, porque todos los países acreedores, principalmente la USA, ya notaron que aquí si hay pisto, aunque seamos llorones, digamos que solo acabados vivimos porque estos 10 últimos años fueron de desgracia económica, que toda la gente se esta muriendo de hambre y que si están gordos es porque solo pan dulce y pupusas comen.

Lo peor de todo es que constantemente nos están haciendo estudios macro y microeconómicos, sin entender como es que estamos tan jodidos si ya duplicamos el número de teléfonos móviles por habitantes y que aunque la gasolina valga más, la cantidad de vehículos automotores ya casi alcanza la misma cifra que tenemos en habitantes sin contar embarazadas.

Las autoridades económicas del país y los analistas deben escribir sobre este fenómeno a través de las redes sociales, porque de lo contrario los que donan y prestan las millonadas de dólares se van a negar; no porque no tengan si no porque van a sentir que los tenemos de tontos y que eso del FODES, es pura casaca de que quedaron limpias las arcas del estado con ese otro 2 %.

Así que podemos calcular que el concierto de naciones donantes y acreedoras, después de ver ese concierto de Luis Miguel, que seguramente fue transmitido con dron y drona, ya se hizo viral mostrando un estadio repleto de los pobres empobrecidos que sin ninguna duda llegaron mostrando sus colores políticos en la oscuridad de la noche, pero que con luz infrarroja detectaron el tricolor y el celestito.

Bueno, la pobreza probablemente sea para los que no pudieron ir al estadio Mágico González, porque ya tenían apartado los centavitos para ir a ver a la selecta un día antes y conste, estaba mas barato, ojo pero que quede claro que aunque sigamos gritando que vivimos en la miseria ya están notando que no hay escasez de dólares y que como sea, este pueblo siempre tendrá para la divierta ¿o no?