APREDESAL: Estilos de vida sana en prevención de la enfermedad renal

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Abraham Zepeda, de 63 años de edad, ha llegado a checar su nivel de glucosa y presión arterial, por médicos y personal técnico de APREDESAL, a fin de verificar su salud. “Yo vine porque están aquí ayudándolo a uno, y me dicen que estoy bien”, dijo, no obstante la “Enfermedad Renal” es silenciosa y su detección, muchas veces, es cuando el daño es severo o irreversible.

¿Cuál es la función de los riñones? muchos tratados médicos, dan cuenta que el aparato urinario funciona en la limpieza y equilibrio químico de la sangre. Y que la orina que fabrican los riñones contienen los productos secundarios del metabolismo humano, como sales, toxina y agua, que los convierte en un gran filtro de desechos, de ahí la importancia de su funcionamiento.

Omar Vásquez, presidente de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (APREDESAL), señaló que con la campaña “Cuida tus Riñones, No

Dependas de una Máquina”, esperan crear conciencia entre la población sobre esta enfermedad, que no distingue edad, género o profesión.

“Como pacientes renales nos hemos visto en la necesidad de dar cobertura a este tema, porque consideramos que las autoridades de salud aún no dan una respuesta en este sentido. Y explicó, que en los medios de comunicación no hay anuncios o spots publicitarios que hablen de la prevención de la enfermedad renal, porque es triste la vida del paciente que depende de una máquina o de una diálisis peritoneal para vivir”, expresó.

En cuanto al fomento o adopción de estilos de vida saludables, Vásquez, señaló como importante el acceso al agua potable, actividad física y una dieta nutritiva, así como bajar el consumo del tabaco, entre otros, elementos en la prevención de la enfermedad renal.

“Hay varios factores para adolecer de la enfermedad renal, pero las más graves, es para personas hipertensas y las diabéticas, que son enfermedades silenciosas que se desarrollan sin que tengamos síntomas.

Las personas que se automedican también o toman poca agua y los trabajadores rurales, quienes están en contacto con los agroquímicos, que terminan minando su salud”, manifestó.

Omar Vásquez, adquirió la enfermedad renal por causa congénita (adquirido durante el desarrollo intrauterino) y se manifestó hasta sus 18 años, sin que tuviera ningún dolor o padecer otra enfermedad, por condición de la Enfermedad Renal.

“Cuando me enfermé, fue porque mis riñones habían colapsado. O sea, son tan nobles en su trabajo los riñones que solo estaban a un 8 %, de su capacidad trabajando y no generaban síntomas sobre su estado, porque nacieron sin un desarrollo normal. No hay edad de predisposición a la enfermedad renal, hay niños en el (hospital) Bloom, con diálisis o hemodiálisis”, reiteró.

El tratamiento de la enfermedad renal, cuenta con varios tratamientos como la diálisis, la hemodiálisis y el trasplante, explicó Laura Beatriz Miranda Bonilla, presidenta de la Asociación de Trasplantados Renales de El Salvador (ATRES).

“Somos pacientes renales siempre, y el transplante es un tratamiento más, para la Insuficiencia Renal Crónica, porque esta condición no tiene cura, pero el transplante es el mejor método actualmente, que nos permite tener una mejor calidad de vida, por decirlo así, una vida normal, pero claro siempre tendremos que tomar medicamentos, pero es el transplante es lo mejor para la enfermedad renal”, sostuvo.

En cuanto a la práctica del transplante se realiza solo en el sistema del Seguro Social (ISSS), que tiene 34 años de venir desarrollándolo.

Actualmente, registraron el transplante número 800, y todos con resultados óptimos.

“La gente teme donar órganos por la falta de información. No tenemos esa cultura y las instituciones no tienen esa campaña para conocer, porque hay gente que ni sabe, que este procedimiento se realiza en el país. La gente cree que al donar le traerá otra consecuencia o fallecer, y los registros a la fecha no reportan ningún paciente o donante fallecido, en treinticuatro años de realizarlos”, manifestó.

Como paciente trasplantada Laura Beatriz Miranda, llamó de urgencia a diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, a revisar el anteproyecto de ley para la donación cadavérica, presentado en octubre del año pasado porque actualmente el transplante en el país, es de donante vivo.

“Tengo dos años y seis meses de haber sido transplantada, es un cambio increíble y rápido, porque me sentí mucho mejor a la semana de haberme realizado la cirugía, porque el riñón una vez comience a trabajar normalmente, devuelve la mejoría a la salud del transplantado, mental y

emocionalmente. Debemos de unirnos en una campaña de prevención de la enfermedad renal, pero también, al acceso a la donación de riñón”,puntualizó.