ANDA invierte más de $2 millones para abastecer de agua a los salvadoreños

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Con una inversión total de $24.5 millones se logró que un 96.6% de la población de la zona urbana y un 42.7% de la rural cuenten con agua potable, así lo informó la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en su rendición de cuentas.

Habitantes de diferentes comunidades del país asistieron a la rendición de ANDA, entre ellas Bernarda Méndez, de San Martín, quien agradeció al titular de la institución, Marco Fortín, por beneficiar a comunidades de las líneas férreas con el vital líquido.

“Los salvadoreños de escasos recursos nos sentimos privilegiados por ser beneficiarios del agua, esta nos ayuda en salubridad, ya no hay problemas de parásitos y hay menos niños enfermos. No solo nos han llevado el cántaro o barril para buscar el agua, ellos nos la han llevado. Si el agua no falta en casa, la salud tampoco”, expresó Méndez.

El agua es un derecho constitucional, manifestó Fortín, presidente de ANDA, y a la vez expuso importantes logros, como la perforación de pozos en los municipios de Anamorós, Yucuaiquín y Polorós, en La Unión.

En la región occidental también hubo avances. Unos 15 mil habitantes del departamento de Santa Ana y cerca de 1,000 en Ataco cuentan con un mejor servicio, indicó Fortín.

Mejicanos, San Salvador, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla también fueron beneficiados con un mejor servicio del agua con la perforación de cinco pozos, en los que ANDA invirtió 416,281.81 dólares.

Según el presidente de ANDA otro de los logros fue el refuerzo de las relaciones con el sector construcción “al habilitar 147 factibilidades para proyectos de construcción que permitirán realizar complejos habitacionales, oficinas, hospitales, restaurantes y otros negocios en San Salvador”.

“Solo en el presente año ANDA terminará cerca de 200 proyectos comunitarios planificados para $135 mil personas, por un monto de $5.7 millones”, informó la fuente en la rendición correspondiente al período entre junio 2016 y mayo 2017.

Entre las proyecciones de ANDA está el proceso de rehabilitación de la planta potabilizadora Las Pavas, y la ejecución de la primera etapa del Proyecto de Agua Potable del Lago de Ilopango.

Asimismo, la instalación de 680 metros lineales de tubería en la región Central, la ampliación de la red de acueducto y alcantarillado sanitario en el occidente del país, la perforación de un pozo para mejorar el servicio en los municipios de Ayutuxtepeque y Cuscatancingo, en San Salvador, entre otros.