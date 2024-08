Amenazas a la prensa nacional 2024

César Ramírez

El trabajo de comunicar la realidad nacional implica el riesgo de incomodar a los sectores de poder, la lucha por la información es una condición histórica de los pueblos libres contra los opresores de las fuerzas populares, religiosas, miembros de sector privado, trabajadores, médicos etc. puesto que usualmente los funcionarios públicos (burócratas, empleados, asalariados ideológicos etc.) asumen un “voluntariado” incondicional a favor de sus jefes partidarios, son cómplices y en consecuencia esa acción es una política de Estado.

Es notorio el silencio gubernamental en el caso de las denuncias contra la Prensa Nacional, la cuestión no es el trabajo de los periodistas o un medio de comunicación, el problema es la arbitrariedad de ocultar actos, hechos o situaciones que riñen con sus funciones, como impedir con violencia o amenazas de los eventos-circunstancias que debe conocer la nación.

Hace unas semanas recibí una amenaza de muerte de un personaje de redes sociales, la asumo con seriedad, no es un juego que ejercemos al proponer nuestra opinión o hechos políticos, es la verdad en nuestras palabras, así como mi caso, los periodistas son parte de este cuerpo orgánico llamado República de El Salvador y en consecuencia ciudadanos, pero esta actitud no es comprendida por el Estado, a tal grado que “Cinco periodistas se encuentran en asilo permanente” APES ante CIDH 13JUL024 EDH; las persona en la condición de asilo en nación extranjera deben rehacer su vida de cero, es un acto cruel la expatriación forzada u obligada.

Se nos acusa de ser parte de la oposición o un partido político, que estamos en contra de todo y nuestra opinión o información es sometida a una cascada de insultos, ataques personales, fantasías de ignorantes, delirios de granjas de troles etc. pero no se revierten ni aceptan la verdad al momento de comprobar la certeza de la publicación: como el salario de $14,000 en Asamblea Legislativa, las muertes en custodia del Estado, corrupción etc. estos personajes olvidan que somos ciudadanos, somos parte orgánica de la nación ¿acaso los ciudadanos no podemos expresarnos? ¿pretenden callarnos por temor? ¿el régimen de excepción es absoluto?

Continuaremos el trabajo hasta el punto final de nuestras notas: “la verdad es nuestra fuente de eterna juventud” A.G. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía: Diario de Hoy (EDH), Diario Co Latino, notas de APES 2024

82 agresiones a periodistas utilizando el Régimen de Excepción 14ENE024 EDH; APES denuncia: periodista sufrió hostigamiento por el alcalde de Ahuachapán 16ENE024 EDH; Troles e influenciadores afines al gobierno son los mayores agresores del periodistas, 25ENE024 APES EDH; APES condena amenazas y retención contra una fotoperiodista de EDH; APES señala a diputados de Nuevas Ideas, soldados, policías y medios estatales como agresores recurrentes a la prensa 02FEB024 EDH; APES registra 173 vulneraciones a periodistas durante elecciones 06FEB024 EDH; APES exige al TSE que permita a la prensa documentar anomalías en escrutinio 17FEB024 EDH; Comunicado de prensa APES alerta sobre proceso que atenta contra periodismo 21FEB024 EDH; APES denunció agresiones contra periodistas y desalojo de centros 04MAR024 EDH; APES registra 319 afectaciones contra periodistas en comicios 06MAR024 EDH; APES denuncia agresiones a periodista, denuncia presentada ante Fiscalía 05ABR024 EDH; APES los ataques a la prensa aumentaron en el 2023. Agresiones cometidas por el Estado salvadoreño: Funcionario público 89, PNC 25, Empleados públicos 16, FAES 15, Institución pública 7, Gobierno de El Salvador 2, CAM 1, Docente UES 1, Medio estatal 8 (gráfico, pág. 4 EDH) 09MAY024 EDH; Cinco periodistas se encuentran en asilo permanente, APES ante CIDH 13JUL024 EDH; APES 423 vulneraciones a la prensa de enero a julio de este año 31JUL024 EDH

