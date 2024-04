Alto costo de alimentos golpea bolsillo de los salvadoreños

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) presentó los resultados de la encuesta de humor social y político “Somos lo que pensamos”, donde se destaca que actualmente la economía sigue siendo una fuerte preocupación en los hogares salvadoreños.

Óscar Picardo, director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UFG, dijo que los encuestados continúan reflejando, como principal problema la economía.

El 38% respondió que el costo de la vida se ha elevado; 29% mencionó que el dinero no alcanza; 10.5% necesita un mejor empleo; 7.9% carece de empleo; 14.1% dijo estar feliz con su actual empleo.

“El alto costo de la vida y el dinero no alcanza son los aspectos a resaltar, por lo tanto, donde se percibe mayores problemas es en el costo de los alimentos que respondió el 38.2%; 15.3% el costo de los medicamentos y 14.8% el costo de los servicios”, detalló.

Asimismo, externó que el 10% de los consultados indicó que le afecta el costo de la vivienda; 6.3% transporte y derivados; 5.9% el costo financiero o bancario; 4.6% que cada día se suman nuevas necesidades económicas y 4.3% el costo de la educación.

Picardo manifestó que para el 58.7% de los encuestados su situación económica es regular, el 21.9% está bien, 15.4% la califica como mala, solo el 3.6% afirmó que es excelente; sin embargo, un 39.4% sostuvo que más de alguien en su hogar se vio forzado a dejar los estudios por cuestión económica.

El estudio recalcó que, por la situación de los altos precios, muchos jóvenes han tenido que dejar sus estudios para sostener sus familias, aunque la mitad de la población dijo que su economía familiar aún no está en crisis.

“La educación es el eslabón más débil de la economía, primero se paga el banco, la hipoteca, el carro, créditos, vivienda y si alcanza lo destina a educación, porque se puede detener o dejar un ciclo de estudiar y no hay complicaciones financieras o legales”, sostuvo.

Buena parte de la población no se muestran muy optimistas sobre algunas medidas económicas lanzadas por el gobierno, el 37.3% de los consultados no cree que el bitcoin resolverá la situación económica del país, 22.1% tiene dudas que esta medida sea una solución; 27.5% no confía en las monedas digitales; 8.3 % consideró que ayudará, y el 4.8% no respondió.

Participación elecciones

La encuesta de la UFG también investigó la participación de los salvadoreños en las recientes elecciones, el 76.8% fue a votar para elegir presidente el 3 de marzo y el 23% no ejerció el sufragio, entre quienes no acudieron a las urnas el 23.5% señaló que no le interesa la política, el 6.8% ningún candidato le convenció, 24.5% tenía otros compromisos ese día, el 29.3% argumentó otras razones.

En las elecciones del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y concejos municipales del 3 de marzo, solo el 62.9% acudió a votar y el 36.7% no, de este último grupo, el 26.7% priorizó otros compromisos, 24.1% dijo tener otras razones, el 20.9% sostuvo que ningún candidato le convence y el 2.6% por la mala experiencia del escrutinio de la elección anterior.

Del total de población encuestada el 53.4% manifestó que en la campaña electoral él, algún familiar o amigo recibió paquetes del Programa Presidencial de Apoyo Alimenticio (PPAA) por parte del gobierno, mientras que, el 46.2% dijo que no.

Este estudio fue desarrollado entre el 17 y 21 de abril, mediante entrevistas casa por casa a 1,233 ciudadanos de zonas urbanas y rurales a nivel nacional. Los resultados de la encuesta contemplan 5 áreas, que son la dimensión psicológica, económica, política, religiosa y emocional, refleja cómo se piensa y qué esperar de las conductas.