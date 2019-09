Alianza quiere consolidarse en la cima del Apertura 2019

@DiarioCoLatino

Alianza, líder en solitario del torneo Apertura 2019, no quiere dar ventajas a nadie y esta noche tratará de derrotar a Isidro Metapán, en juego correspondiente a la décima jornada, para alejarse más de sus cercanos perseguidores.

De momento, los albos marchan primeros con 20 puntos y le sacan cuatro unidades de ventaja a Municipal Limeño que está en el segundo escaño con 16 dígitos.

Eso sí, Limeño tiene pendiente el duelo contra Isidro Metapán, correspondiente a la fecha nueve, por lo que podrían -al ponerse al día- acercarse a los elefantes.

Por ello, los paquidermos irán a tierra metapaneca por el triunfo y así poner más tierra de por medio con los cucheros.

No obstante, Isidro Metapán, que está en el quinto escaño con 12 puntos y con un partido pendiente, tratará de frustrar los deseos albos y sumar tres puntos que los metan entre los escoltas del líder.

El duelo entre cementeros y paquidermos se disputará a las 7:30 p.m., en el estadio Jorge “Calero” Súarez, de Metapán.

El telón de la jornada, sin embargo, se abre con tres duelos programados a las 3:30 p.m., en el oriente del país.

En el estadio Juan Francisco Barraza, de San Miguel, Águila recibirá a los “fantasmas” del Independiente.

El campeón nacional intentará vencer a los vicentinos para reivindicarse ante su afición que no esta nada contenta tras verlos caer en las últimas dos jornadas; no obstante, los “fantasmas” no serán un rival fácil, pues vienen de ganar y empatar ante los primeros dos lugares (Limeño y Alianza).

En el estadio Ramón Flores Berríos, de Santa Rosa de Lima, mientras tanto, Jocoro tendrá la visita del Once Deportivo, que está en la última casilla del torneo Apertura 2019.

Los fogoneros llegan motivados luego de derrotar a FAS, mientras que los ahuachapanecos vienen de caer ante Chalatenango.

Siempre a las 3:30 p.m., pero en el estadio Sergio Torres Rivera, El Vencedor vuelve a Usulután para enfrentar a Municipal Limeño.

Los “tabudos” tratarán de estrenarse con triunfo en la “Caldera del diablo”, pero Limeño querrá sumar para no perderle la pista al Alianza.

A las 7:00 p.m., en tanto, Sonsonate enfrentará a Chalatenango en el estadio Ana Mercedes Campos.

Cocoteros y norteños llegan motivados al duelo tras ligar una serie de resultados positivos que les han permitido escalar en la tabla de posiciones.

Más tarde, a las 7:15 p.m., Santa Tecla recibe a un FAS tocado y que llegará al estadio Las Delicias con nuevo entrenador, tras la destitución de Erick Dowson Prado.