Alejandro Muyshondt es detenido por actuar como un “doble agente” desde el año 2019

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, pidió a la Asamblea Legislativa un antejuicio y desafuero contra el diputado de Nuevas Ideas, Erick García, a quien el ex asesor de seguridad nacional lo señaló de tener vínculos con el narcotráfico. Todos los señalamientos iniciaron en redes sociales y este miércoles concluyó en la juramentación de una comisión especial para tratar el tema que incluyó también con la captura de Alejandro Muyshondt por actuar “de doble agente”.

“Siendo una de mis obligaciones como fiscal general de la República defender los intereses del Estado y de la sociedad, vengo este día a presentar una solicitud de antejuicio y petición de desafuero ante la Asamblea Legislativa contra el diputado Erick García”, dijo el fiscal general en la Asamblea Legislativa.

El fiscal indicó que después de analizar la información recolectada “hemos llegado a la conclusión que existen suficientes indicios que el diputado Erick García ha cometido el delito de falsedad ideológica”.

Según las declaraciones del fiscal general, las investigaciones correspondientes iniciaron “desde el momento en que se conoció la situación” en la que se vio involucrado el diputado Erick García, a través de las redes sociales. “Muchas veces las redes sociales superan en velocidad el traslado de la información correspondiente”, señaló Delgado.

El partido Nuevas Ideas emitió un comunicado donde deja sin efecto la candidatura de García y su suplente para las elecciones de 2024; de igual forma el diputado fue expulsado del partido.

La comisión quedó conformada por: Ernesto Castro (presidente), Rodrigo Ayala, Caleb Navarro, Alexia Rivas, Javier Urbina, Raúl Castillo y Marcela Pineda y Giovanny Zaldaá como fiscales.

Todo inició en Twitter hace unas semanas, cuando el asesor de seguridad nacional, Alejandro Muyshondt, publicó una fotografía del presunto equipo de trabajo del diputado. En la fotografía se observaban a tres personas con señales en sus manos, y un televisor que transmitía la imagen de García Salguero.

En otra publicación, Alejandro Muyshondt reveló una presunta conversación entre el diputado García Salguero y otra persona. En el chat se puede ver un par de paquetes desconocidos y unos barriles forrados en plástico. “Yo quisiera saber qué vienen en esos paquetes que el diputado Erick García trae de México… Como tiene pasaporte diplomático, no le revisan las maletas o paquetes en aduanas”, escribió Muyshondt.

El diputado Erick García desmintió las conversaciones y la fotografía, e incluso presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República contra Muyshondt por difamación.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que “no va a tomar partido o defender a nadie. Serán las autoridades las que determinarán las responsabilidades, de conformidad a las pruebas y el debido proceso, como cualquier otro ciudadano, así de simple”.

El presidente de la Asamblea Legislativa informó que en la comisión que se conformó, se citarán las partes, con el fin de conocer las acusaciones o temas de defensa y así emitir un dictamen. “Las autoridades harán todo de manera correcta, conforme a las leyes, para llegar a la verdad”.

El artículo 284 del Código Penal establece que “con motivo del otorgamiento o formalización de documento público o auténtico, insertare o hiciere insertar declaración falsa concerniente a un hecho que el documento debiere probar, será sancionado con prisión de tres a seis años”.

“Muyshondt actuaba como un doble agente desde el año 2019”

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo a través de sus redes sociales que desde hace varios meses se inició “un nuevo proyecto para erradicar la corrupción”. “En ese proceso, que apenas inician, han colaborado una decena de instituciones y más de 200 personas, trabajando arduamente para obtener indicios, pruebas, pistas y otros elementos que puedan probar la comisión de delitos, especialmente de corrupción”.

Según Bukele, la oficina de Muyshondt, por ser del ramo de seguridad, fue una de las que tuvo acceso a una pequeña parte de esos elementos de prueba. Sin embargo, “en las investigaciones, el Organismo de Inteligencia del Estado, descubrió que Muyshondt actuaba como un doble agente desde el año 2019, que habría trabajado para el ex presidente Mauricio Funes, y que, dentro de esas operaciones, ambos filtraban documentos clasificados y en varios casos modificados, a periodistas”.

Bukele indicó que también existen “pruebas directas” de que el asesor de seguridad nacional habría ayudado al ex presidente Funes a evadir la justicia y no ser capturado. “Un personero de la OIE, informante del ex presidente Funes, habría avisado a Muyshondt de la investigación, por lo que este último decidió filtrar pruebas que acusaban a un diputado; algunas de esas pruebas son concluyentes, como los mutuos firmados y otras aún requerían mayor investigación, como el posible consumo de droga adquirida a un narcotraficante de alias -Anubis-“.

“Muyshondt publicó todas las pruebas que él había ayudado a recabar en contra del diputado, y amenazó con publicar todas las demás pruebas en su poder de todos los otros casos a los que tuvo acceso, incluyendo algunas pruebas reales, otras aún incompletas, otras en proceso de investigación y otras falsas (estas últimas las pretendían implantar junto con el ex presidente, incluyendo audios editados y/o sacados de contexto, así como documentos falsos); en caso de ser procesado”, destacó el mandatario.

Las investigaciones de la FGR “han llegado a la conclusión de que efectivamente hubo defraudación a la fe pública por parte del diputado García”, mientras aún se investigan los demás delitos que pudieron haberse cometido por el diputado en cuestión y su suplente. Sin embargo, las pruebas son suficientes para procesar al diputado por falsedad ideológica, y para ser desaforado y suspendido de su cargo como diputado, informó Bukele.

Alejandro Muyshondt fue arrestado y será presentado a los tribunales por varios delitos, entre ellos “el de favorecer la evasión y la revelación de documentos secretos por parte de empleado oficial a favor del ex presidente Mauricio Funes, entre otros”.