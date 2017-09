Alcalde menosprecia la función pública de una mujer: Xochitl Marchelli

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

¡Maldita hipócrita, Traidora! Fue una de las expresiones del Alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en contra de Xochitl Marchelli, quien presentó una denuncia en contra del jefe edilicio por agresión verbal y física.

Dichas agresiones, denunció Marchelli, han sido constantes durante los últimos años, situación que explotó el pasado seis de septiembre, cuando a media sesión del Concejo Municipal se discutía la propuesta de destitución de un empleado miembro del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), que la semana pasada fue capturado por acoso y violencia hacia la mujer.

«La discusión comenzó por un señor que está capturado, el Alcalde manifestó que esta persona era inocente, hasta que se compruebe lo contrario, pero las evidencias estaban claras, el Concejo debía deliberar, considerar e iniciar el proceso de destitución, dado que fue nombrado por el Concejo», explicó Marchelli.

La funcionaria municipal explicó que en ningún momento los miembros del Concejo, representantes del FMLN, se habían opuesto a los trabajos en el Centro Histórico, tal como el alcalde Bukele lo ha difundido a través de las redes sociales, al contrario «Tratábamos de resguardarle», explicó la síndica, puesto que había una serie de situaciones, dentro del los trabajos que no se habían subsanado. «No podíamos votar por esas situaciones», agregó.

«Mi opinión era jurídica en cuanto a los a los dos proyectos, que no reunían los requisitos legales que por ley debe cumplirse. En primer lugar estaba pidiendo más dinero y consta al 6 de septiembre que no había una justificación clara para pedir un aumento de dinero, porque la ejecución de estas obras está por debajo de lo que representa a un año de que se ha firmado el contrato. La empresa sólo llegó el 26% de ejecución de la obra porque tendríamos que haberlo sancionado y no se ha hecho», dijo.

Otro de los puntos por los que el FMLN no votó fue porque no hay una justificación clara que establezca el retraso de las obras, además, no se ha liquidado los fondos de anticipo, que es el 30%. «No hay facturas, entonces, yo dije cómo pueden estar pidiendo más dinero si no han resuelto lo anterior», relató Marchelli esta mañana.

No obstante, esta situación fue subsanada por la Alcaldía en menos de una semana, por lo que este miércoles, sin los votos de ARENA, se aprobó dar continuidad a las obras del Parque Libertad y Plaza Barrios.

La Síndica capitalina asegura que en la Alcaldía de San Salvador, impera el machismo y la discriminación hacia las mujeres, principalmente en aquellas unidades donde la mayoría son hombres.

«Las quejas de abusos, maltratos y agresiones sexuales comenzaron a incrementar y no se la ha estado tomando consideración, como mujer comprometida no solo con la municipalidad, sino con las mujeres y al ser electos juramos que íbamos hacer cumplir la Ley», dijo Marchelli.

La síndica afirmó que el seis de septiembre fue una discusión «bastante acalorada», aunque el alcalde no lo quiera ver así, en un audio que publicó en su cuenta de Facebook. Dicha discusión terminó con el lanzamiento de una manzana que iba directamente a la cara de la Síndica, que lo único que exigió fue hacer valer los derechos de las mujeres, asegura la síndica.

«Él estaba en una situación bastante alterada, yo me quedo, me siento y me quedo consternada, porque se estaba armando un relajo, yo ya estaba con los ánimos bastante bajos, porque no sabía cómo controlar la situación, se me salieron un par de Lágrimas y cuando él regresa, porque le dijeron que no podía cerrar la sesión, entra y me dice que vaya a llorar a la municipal, que le pida que sea la candidata y me dice: sos una maldita traidora, bruja, y me lanzó una manzana que se la regalaron, eso evidentemente era para mi cara y como yo estaba sobre el mueble, si yo no me hubiera apartado, me hubiera caído en la cara», recuerda la Sindica.

Al cierre de esta nota, Marchelli se presentó a la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia en contra del alcalde capitalino por las acciones en contra de su persona, puesto que «son expresiones de menosprecio a la función pública que una mujer está haciendo, porque digo una mujer, porque el alcalde a los hombres no los cuestiona, solo cuestionó mi autoridad», culminó.