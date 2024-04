Al gobierno la Constitución le estorba, dice abogado Enrique Anaya

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

“Al gobierno la Constitución le estorba, en este país todos los días se violan las leyes, porque en una dictadura se hace lo que quieren y no lo que manda la Constitución. La reelección presidencial ha supuesto el rompimiento a una de las reglas más importante en El Salvador, lo único que falta es que legislemos la monarquía”, afirmó el abogado, Enrique Anaya.

Anaya reiteró que de acuerdo con el sistema nacional salvadoreño para reformar la Constitución se necesitan dos legislaturas, una que la aprueba con mayoría simple y la siguiente ratificarla con mayoría calificada, porque implícitamente debe existir como un referéndum.

El objetivo es que los candidatos a diputados pongan en sus ofertas políticas ese tema y durante la campaña exista un debate público, así la población implícitamente estaría votando al emitir el sufragio por quien propone la reforma.

Asimismo, consideró como un gran fracaso el Plan Control Territorial porque el gobierno se vio obligado a suspender todos los derechos, significa que la propaganda era mentira pues inmediatamente debieron recurrir al Régimen de Excepción.

“En realidad no es un Régimen de Excepción porque esta medida ya tiene 24 meses, es una contradicción entre la propaganda y la realidad, es contradictorio anunciar un gran éxito y decir que todavía hay necesidad de esta medida”, sostuvo.

Según Anaya, el Régimen de Excepción sigue siendo una estrategia de control social sobre la población, dada la propaganda del mismo gobierno aparentemente ya no habría necesidad de esta suspensión de las garantías y derechos constitucionales.

Indicó que, para los especialistas en seguridad, el crimen común y organizado se debe de luchar con las herramientas normales del gobierno e ir a la base de ese problema; sin embargo, no hay un plan educativo que atienda las necesidades de la población, aunque ya no están los pandilleros las comunidades siguen siendo pobres, y no se está afrontando las necesidades de esa gente.

El abogado externó que el precio pagado por el Régimen de Excepción es muy duro para las personas inocentes, cerca de 250 personas han fallecido bajo custodia del Estado, de las cuales solo cuatro eran condenados, es decir, los demás legalmente eran inocentes.

El abogado manifestó que de los 80 mil detenidos por el régimen no se sabe cuántas personas son pandilleros, porque hay denuncias de miles de detenidos inocentes, pero hay casos de líderes pandilleros que estaban presos en Zacatecoluca, hoy aparecen libres en México o Estados Unidos y el gobierno no ha dado explicaciones.