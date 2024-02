Al FMLN le genera “desconfianza” los inconvenientes para transmitir resultados electorales

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Las candidatas a diputadas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Karina Sosa y Anabel Belloso denunciaron los inconvenientes que tuvieron los miembros de las Juntas Receptoras de Votos para transmitir los resultados electorales. Las candidatas dijeron que todo esto les ha generado desconfianza sobre los resultados.

Para el FMLN, esto ha significado un retroceso “tan marcado”, en algo “que se había venido avanzado como país, donde se supone que ha habido un presupuesto suficiente para incorporar tecnología que debió haber garantizado que El Salvador se fuera a descansar teniendo, al menos, los resultados preliminares”; sin embargo, hubo centros de votación que no tenían energía eléctrica, el paquete de transmisión no se entregó en tiempo, no había acceso a internet, no había papel para garantizar copias de las actas.

“Por lo tanto, expresamos nuestro rechazo a lo que se vivió ayer y nuestra desconfianza principalmente en el proceso de cierre, conteo de votos preliminar y la nula transmisión de resultados y divulgación”, destacó Belloso.

Mientras que Karina Sosa sostuvo que desde un inicio “estábamos pidiendo que el árbitro de este proceso electoral jugara su papel, pero lamentablemente hemos visto una institución sumisa, muy condescendiente al presidente y a su partido, acción o actitud va por encima de la voluntad de la gente y sobre todo de lo que le conviene al país”.