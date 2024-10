Águila y Alianza dominaron la primera vuelta del Apertura 2024

Rebeca Henriquez

Águila y Alianza Women finalizaron como líderes de la primera vuelta y de forma invicta en el torneo Apertura 2024 en la Liga Femenina. Este es el resumen de la fecha 5.

Águila cerró la primera vuelta como líder del grupo A, con 13 unidades, 4 victorias y un empate y como escolta, Municipal Limeño con 10 puntos, con 3 victorias y un empate. Luego está ubicado Cacahuatique con 9 puntos, Firpo con 4, Dragon con 2, y el Fuerte San Francisco en la última posición con un solo punto.

En el grupo B, y sin sorpresa está liderado por Alianza, con 12 unidades, y 4 victorias, porque es de recordar que la liga está conformada por 11 equipos, y fue este grupo el que jugó con 5 clubes. El segundo equipo más destacado fue Isidro Metapán con 9 puntos, 3 victorias y una derrota, le sigue FAS con 6 puntos, Platense y Once Deportivo que solo sumaron un punto cada uno en esta primera vuelta.

Resumen de la jornada

En la jornada 5, Cacahuatique venció a su similar de San Miguel, Dragón, en calidad de visitante y por la mínima; Águila le pegó 3-0 al Fuerte San Francisco; el Municipal Limeño no se apiadó del Firpo y se exhibió 5-0 ante las pamperas.

Además de estos resultados, Alianza volvió a protagonizar otra goleada en la Liga Femenina, porque las capitalinas golearon 10-0 al Once Deportivo en calidad de visitante, y FAS consiguió una victoria de 5-1 a costa de Platense, luego de la derrota que sufrió en la jornada anterior.

Agenda jornada 6

Viernes 18 de octubre: FAS vs Once Deportivo, 2:00 p.m. en el estadio Oscar Quiteño.

Sábado 19 de octubre: Fuerte vs Dragon, 10:30 a.m. Estadio Correcaminos. Isidro Metapán vs Alianza, 3:15 p.m. Estadio Jorge Calero Suarez.

Y el domingo 20 de octubre, a pesar de los antecedentes que tuvo anteriormente la liga, Cacahuatique jugará la fecha contra Limeño, a las 12:00 p.m. En San Miguel, con el mismo boleto que la mayor. Y el último encuentro será Águila vs Firpo.

