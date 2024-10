La Selecta buscará la cuarta victoria en la LNC para la clasificación

Rebeca Henriquez

@RebeHenriquez

El técnico de La Selecta, David Doniga, habló de las sensaciones que le dejó la derrota de El Salvador ante San Vicente y las Granadinas, y de lo que se viene para los dos últimos dos partidos de la fase.

“Es cierto que fue un partido igualado, donde hubo muchas ocasiones por nuestra parte que no materializamos. Ellos concretaron las que tuvieron y no pudimos hacer ese 4-4, que nos obliga a seguir trabajando por no poder sacar ese cuarto partido que nos hubiera dado la clasificación. Líder de grupo, dos puntos de ventaja y

dependiendo de nosotros para cerrar la clasificación en el estadio, con nuestra gente”, mencionó Dóniga.

El estratega fue cuestionado sobre el partido que ha sido catalogado como uno de los más “dolorosos” de La Selecta, porque es así como parte de la prensa y la afición lo considera, pero el español dijo que “creo que es interesante que la información sea veraz, que se transmita en cuáles son los datos exactos de lo que ha pasado en los últimos años y lo que corresponde a mi responsabilidad al final son esas cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas que llevamos”,

El técnico mencionó que han conseguido tres victorias consecutivas que les permitían llegar a un cuarto partido con la posibilidad de entrar directamente y ser el primer equipo clasificado, pero que la clasificación podrá darse en las próximas fechas.

“Más que si lo conseguimos, será una alegría para todos, que es lo que deseamos, pasar a la Copa de Oro”, añadió.

El técnico consideró como ventaja tener los dos partidos en casa, por las gestiones que se realizan al salir del país por lo que buscarán acumular más entrenamientos para poder dedicar más tiempo de trabajo del que han podido tener en las últimas fechas en la LNC.

Para el capitán de la selección nacional, Darwin Ceren, es complejo digerir una derrota ante un rival como San Vicente.

Respecto a la idea de juego de Dóniga, el número 7 de la Selecta comentó que “la idea es clara para cada uno de los compañeros, simplemente creo que por momentos existen pequeñas dudas de los compañeros, y nos damos cuenta cómo eso nos está pasando factura”.

“Siento que cuesta porque obviamente tenemos compañeros que no estamos todo el tiempo juntos y entonces venir a una selección siempre es difícil para cierto tiempo que siempre será corto, nunca será suficiente para estar al 100% todos”, agregó.

