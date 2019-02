Agenda Latinoamericana: Aliados de la esperanza y transformación de conciencia

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Para este año se invita a reflexionar y hacer una pausa en los aspectos cotidianos y mirar en el interior de cada persona, pero en especial entre la coherencia de las grandes causas en lo pequeño, así lo explicó Jordi Planas, coordinador de la comisión de la agenda Latinoamericana.

Planas explicó que las grandes causas en lo “pequeño” propone reflexionar sobre cómo cada persona, desde su realidad individual, puede iniciar propuestas reales de cambio, que sean viables desde su entorno, para la promoción de una mejor sociedad e ir convirtiendo esas pequeñas causas en grandes causas.

Las causas pequeñas son muchas, y solo cada uno puede captar el llamado de esas pequeñeces, que denuncian la incoherencia de la vida personal o del compromiso de la comunidad, por lo cual, cada persona o comunidad puede aplicar este mensaje a su situación concreta.

“No basta rezar, hacen falta muchas cosas y no solo grandes cosas, también pequeñas, pequeñitas incluso, de las que nadie ve, en mi vida familiar, mi vivienda, mi tiempo libre, cómo vivo, qué como, hasta cómo es la relación que tengo con la naturaleza y los animales. Este año es el llamado por las grandes causas, por las que siempre hemos estado preocupados, no tendrá valor si no va respaldada por nuestra coherencia también en lo pequeño”, afirmó el representante de la comisión de la agenda latinoamericana.

Asimismo, dijo que las personas han fijado su mirada en las “grandes causas”, que de hecho se verifican en lo grande, en lo macro y en lo político, dejando fuera a los desvalidos, quienes no cuentan para las estadísticas socioeconómicas, las víctimas, los ancianos, los marginados por su condición sexual, los vulnerables, o simplemente los asuntos de la propia vida personal y familiar.

“Debemos tener coherencia, mínima al menos, con nuestras limitaciones, sin esta no podremos ir a la lucha de las grandes causas. Es más fácil amar las grandes causas a distancia, que encarnarlas en nuestro compromiso diario, son más fácil los grandes gestos solemnes de cara a la galería, que la fidelidad a los pequeños detalles diarios vividos en la oscuridad de la cotidianidad anónima”, enfatizó Planas.

Además, destacó que las “grandes causas”, inician con pequeñas acciones desde la vida personal familiar, privada, del estilo de vida, incluso del tipo de alimentación. Así uno de los textos que conforman la Agenda Latinoamericana para este año aborda la “bondad como poder”, donde se destaca que el mundo no cambiará si no se cambia corazones y mentes, en especial durante este momento cuando los medios de comunicación envenenan las mentes de las personas con el tipo de mensajes difundidos.

El cambio de patrón social, debe comenzar en casa, llevando a la práctica las “causas menores” que muchas veces no han sido contadas y tradicionalmente ignoradas, que parecían sin importancia e insignificantes. Las grandes causas también están comprometidas en todo ese inmenso ámbito de «lo pequeño», del día a día, de lo personal y privado, de la intimidad, de lo familiar, de las amistades, de la casa, la vivienda, el entretenimiento y el ocio. “El mundo podrá cambiar si en los corazones de las personas despiertan y se forman, con la difusión de la Agenda Latinoamericana se pone en el centro la mentalidad y la conciencia, pues para que se den los grandes acontecimientos o grandes causas es necesario que haya pequeños gestos”, externó Planas.

En la Agenda Latinoamericana se abordan 10 actitudes para con las grandes causas, entre las que está amarse a sí mismo, perfeccionarse, liberarse, meditar, escuchar, re-conectar, arreglar la casa, concretar, profundizar y seguir.

La Agenda Latinoamericana es una obra colectiva, gracias a la colaboración generosa de un sinfín de personas entusiastas, por lo cual es considerado un patrimonio comunitario, un anuario antológico de la memoria y la esperanza del continente espiritual. Quienes colaboran son calificados como “compañeros de esperanza”, de todos los que buscan esa misma transformación de conciencia.