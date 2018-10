Administración de Luis Martínez pagó consultorías ficticias y recibió dádivas

Entre los 25 implicados en la “Operación Corruptela” se encuentra el dueño del periódico digital DiarioLatino.net, Eduardo Vásquez Becker, acusado por el delito de peculado en grado de participación.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“La FGR estaba al servicio de personas particulares, de empresarios mafiosos y del crimen en general”, dijo el fiscal general Douglas Meléndez, al hacer públicos los actos de corrupción cometidos desde la Fiscalía General de la República, en la administración de Luis Martínez, a quien hoy se le imputan 10 delitos más.

Según el fiscal general, se ha establecido la sustracción de dinero de las cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía General de la República por un monto de $735,866.14 a través de consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelación de viviendas, mantenimiento de vehículos particulares, pago de recibos de telefonía personal y viáticos.

Además, se acusa al exfiscal Luis Martínez de haber recibido “dádivas” por montos superiores a los 1.5 millones de dólares.

Entre los detenidos se encuentran: Edgar Márquez, Julio Adalberto Arriaza, José Francisco Paredes Valladares, exjefe de la Unidad de Patrimonio. También, en contra de Mauricio Yanes, exgerente general de la FGR, quien supuestamente se aprovechó de su cargo para corromper y aprovecharse de la FGR con actos de corrupción.

La esposa del exfiscal general, Carla Francesca García Rossi de Martínez, fue detenida por lavado de dinero y activos.

Claramente que la FGR fue penetrada por el crimen organizado y por la corrupción, dijo el fiscal general.

De acuerdo al informe fiscal, Mauricio Antonio Yanes, quien era gerente general de la FGR, fue el encargado de mover los 735 mil dólares, beneficiándose de esto con 250 mil dólares.

Jorge Cortez, jefe de la Unidad Especializada del Delito de Lavado de Dinero y Activos, explicó que Yanes Morales hizo pagos entre dos mil a 64 mil dólares, a supuestos consultores identificados como: César García, Karla Ivette Escamilla, Francisco Salinas, José Ángel Gómez, Sandra García, Miguel Gustavo Rivera y Benedicto Guevara.

Asimismo, Eduardo Vásquez Becker, periodista, dueño de Diariolatino.net, a quien le pagaron 30 mil dólares por consultorías que nunca fueron de beneficio para la institución, según Cortez.

Vásquez Becker es un periodista que intentó, de acuerdo a la Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L., apropiarse del nombre y de las instalaciones de Diario Latino (Hoy Diario Co Latino), con documentos fraudulentos. Al ser derrotado por los cooperativistas en los juzgados mercantiles y penales, registró el periódico “Diariolatino.net” en Guatemala, ya que en El Salvador no pudo, pues la cooperativa es dueña de las marcas Diario Latino, DiarioLatino.com, Diario Co Latino y DiarioCoLatino.com.

La Fiscalía también vincula a José Dolores Zelaya, exgerente de Recursos Humanos, por otorgar consultorías a Pastor Clodobaldo Pérez, María Soledad Menjívar, Mario José Guardado, Wilson Alexander Nieto y a Vásquez Becker. En total son 31 consultorías ficticias, según FGR.

En otro hecho, la Fiscalía también acusa a Luis Martínez, Edgar Márquez, exfiscal adjunto; Julio Arriaza, Francisco José Paredes, José Dolores Mendoza y Mauricio Antonio Yanes, exempleados de la FGR, de haberse beneficiado por actos fuera de los atribuidos a la institución del ministerio público, como el pago de recibos particulares, reparación de vehículos, pagos de tarjetas de crédito, entre otros.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que durante los registros con prevención de allanamiento ha incautado documentación variada, seis vehículos, una moto, celulares, equipo informático, cinco armas largas, cuatro pistolas, tres revólveres y dinero en efectivo.

Dádivas

En otro tema, al exfiscal Luis Martínez se le acusa de haber recibido dádivas. El fiscal Douglas Meléndez aseguró que Martínez se benefició con la mayoría de las dádivas de un monto promedio de 1.5 millones de dólares.

Según Meléndez, entre las dádivas recibidas se encuentran supuestos montos entre 10 mil y 20 mil dólares mensuales de parte del expresidente de la República Mauricio Funes, supuestamente “para evitar ser investigado en el caso de El Chaparral y La Tregua”.

Sobre este caso, Mauricio Funes respondió, a través de redes sociales, que “como presentó un caso débil de corrupción en mi contra, hoy el fiscal anda desesperado en ver en qué otro caso me mete. ¿Qué pruebas tiene que yo compré impunidad y le entregué dinero al exfiscal Martínez? ¿Dónde están las evidencias de la entrega de dinero? No basta con afirmarlo”, dijo, al negar los hechos.

Además, José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais y Luis Antonio Martínez González son acusados de haber entregado “dádivas” al exfiscal general, por negociaciones ilícitas, para el otorgamiento del contrato a MIDES, para la destrucción de químicos, por $899,000, lo que produjo un incremento de $52 mil e irrespetando la ley LACAP ya que existía una oferta de una empresa por $846,241.