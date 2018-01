Acusaciones de Bukele son “absurdas”, dice Pereira

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El alcalde de San Miguel Miguel Pereira rechazó ayer las aseveraciones del alcalde de San Salvador Nayib Bukele sobre que el FMLN movilizó 5,000 votantes hacia esa ciudad para que votaran por él en las elecciones de 2015.

Tras cuestionar la conducta de Bukele, Pereira desmintió las acusaciones del alcalde expulsado del FMLN por expresiones de violencia contra la mujer, entre otras faltas a los estatutos del partido de izquierda.

“Conozco la estrategia electoral del FMLN y ese no fue un elemento de la estrategia electoral. Tengo certeza de que eso no fue así, en San Miguel votaron y decidieron los migueleños de la misma manera que van a decidir en 2018”, aseguró Pereira luego de rechazar cualquier insinuación de que él no se dio cuenta de tal acción, como lo sugería su entrevistador en el programa Frente a Frente de TCS.

Además de falsas, dijo Pereira, las aseveraciones de Bukele son absurdas porque mover tal cantidad de votantes no puede pasar desapercibido para el resto de la población, pero también requiere un gran logística. “Para movilizar 5,000 personas se necesitarían alrededor de 125 buses que es imposible esconderlos en la entrada a San Miguel. Tendríamos una cola de más o menos dos kilómetros y medio, es absolutamente absurdo e imposible”, afirmó.

Pereira lamentó las acusaciones de Bukele y señaló que el alcalde capitalino se autodenomina un político nuevo, pero que en la práctica está recurriendo a conductas de la vieja política y se está aliando con los políticos más tradicionales. “Detrás de un concepto de nuevas ideas tienen que haber literalmente hechos nuevos que ayuden a sacar del subdesarrollo a este país, pero si detrás de ese concepto encontramos políticos tradicionales respaldando ese tipo de cosas, entonces es más de lo mismo”, señaló.

Según el jefe de la comuna migueleña, cuando alguien viene a denunciar una supuesta irregularidad tres años después, solo porque ya no es bienvenido por quienes presuntamente cometieron tal acción, está evidenciando que solo es un político de conveniencia y no ofrece nada nuevo.

“Hay que decir las cosas en el momento. Si alguien calla en el momento por conveniencia y lo dice tres años después es algo que no tiene validez y lleva implícito dentro de un par de frases y palabras el contenido político de hacer algún daño electoral”, señaló el alcalde migueleño.

Respecto a los logros de la gestión que él dirige desde 2015, dijo que San Miguel es el único municipio que ha reducido en un 40% los homicidios en este país. Afirmó que sus contrincantes utilizan maliciosamente las cifras de todo el departamento cuando se refieren a homicidios de la cabecera para hacer creer que los asesinatos han subido.