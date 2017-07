Aclaración oportuna

@arpassv

El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, declaró ayer que incrementar el IVA “no está entre las medidas tributarias planteadas por el Ejecutivo”. Dijo que esa propuesta ha sido presentada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como medida de solución al déficit fiscal, pero ha sido rechazada por el gobierno.

Lorenzana afirmó que el combate contra la evasión y la elusión de impuestos son las medidas más importantes para que el Estado tenga mayores ingresos y atienda las necesidades de la población vulnerable. “También estamos tomando un mayor control de las aduanas para reducir el contrabando y cualquier otro tipo de evasión que se haga en las fronteras”, aseguró.

La aclaración del secretario técnico es oportuna, porque la semana el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que el IVA debía incrementarse a 16 ó 17 por ciento. Las preocupantes declaraciones de Cáceres generaron dudas sobre las medidas reales proyectadas por el gobierno para enfrentar la crisis fiscal.

Aumentar el IVA es una medida tributaria regresiva promovida por el FMI. Eliminar los subsidios, subir la edad de jubilación y no incrementar el salario mínimo, son otras de las recetas que el Fondo propone al país, en vez de apoyar el combate contra la evasión y elusión tributaria, la reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más” y la renegociación de la deuda pública.

Ese tipo de medidas profundizan las crisis fiscales, en lugar de resolverlas. Eso pasó en países como Grecia, que implementó el plan de “ajuste” impulsado por el FMI y el Banco Central Europeo.

En El Salvador, incrementar el IVA y adoptar el paquete fiscal del FMI, provocaría un estallido social y sería el acabose político para la izquierda gobernante. Por eso tales medias deben ser descartas definitivamente, definiendo claramente como camino el combate eficiente y efectivo contra la evasión que ronda los 1,500 millones de dólares anuales según la UCA, 1,800 millones según OXFAM y más de 2,000 millones según el propio Ministerio de Hacienda.

Y para que el gobierno tengas mejores herramientas de combate contra la evasión es necesario presionar a la Asamblea Legislativa para que apruebe la propuesta de ley de cobro coactivo y las penas de cárcel para los evasores. Tambien urge revisar la veintena de leyes que permiten elusión o “evasión legal”: leyes como la Turismo, Zonas Francas, Servicios Internacionales, entre otras.

Otra medida para incrementar los ingresos estatales es la recuperación de los dineros de la corrupción: hay que exigir a la Fiscalía que actúe, empezando con los 10 millones donados por Taiwán que ARENA -a pesar de admitir que los utilizó para la campaña electoral de 2004- no quiere devolver. Luego los 16 millones de Infocentros, los 38 millones del FECEPE, 30 millones de RHESSA, 99 millones del ex bulevar Diego de Holguín, etc.