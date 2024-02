Libertad para Carlos Bucio Borja

Haydeé Ramírez

El fraude de las elecciones inconstitucionales se hizo evidente con la captura del poeta y antropólogo, don Carlos Bucio Borja, en el centro de votación de la Escuela Concha Viuda de Escalón.

El delito que cometió este intelectual, que valientemente ha expuesto su opinión crítica contra el régimen y contra una oposición que pasa dando palos de ciego, carente de “densidad ideológica”, ha sido leer en voz alta los artículos de la constitución que esta elección recién pasada viola.

No leyó ningún manifiesto incendiario, no leyó ninguna incitación a la violencia, ninguna apología del delito, no. Leyó lo que es básico para que tengamos una república. No leyó a Marx, a Bakunin, a Lenin, no predicó “doctrinas extrañas a nuestras tradiciones”. Leyó aquello que ahora es lo que hemos perdido y que está plasmado en la Constitución, sin artículos escondidos.

Carlos Bucio Borja ha sido capturado por la policía, como si en vez de ser un intelectual valioso -y no uno de esos influencers y tiktokers que pululan cual plaga de Egipto- fuera un vulgar delincuente. Ha sido capturado por ofrecer un buen servicio a las autoridades: recordarles su razón de ser. Su delito es recordarle a estas autoridades a qué tienen que guardar fidelidad, o sea, a la república.¡ Qué buen vasallo si tuviera buen señor!

No hay que permitir que las luces led de los festejos ni que los shows publicitarios hagan que olvidemos al señor Bucio Borja mientras esté privado injustamente de libertad. Exijamos a las autoridades que lo dejen libre y a Dios que haga que nuestras mentes y corazones, recuerden el texto de las Bienaventuranzas en el evangelio según san Mateo:

“Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos serán ustedes, cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos”