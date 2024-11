«1932 censura de prensa (arte y cultura que omite masacre náhuat pipil)». Caralvá

Caralvá

El modelo de 1932 en el caso de la censura gubernamental a la prensa nacional es motivo de estudio, implica no divulgar eventos de graves violaciones a los derechos humanos, tampoco relatar la desproporción de respuesta militar con armas superiores de fuego versus grupos armados con instrumentos de labranza, picos, palas, armas artesanales, escopetas de caza; el Ejército interviene la redacción de noticias de la prensa, toda nota publicada debe ser aprobada por el Director de Policía. Es notable la calificación de comunista a grupos étnicos y campesinos que se expresaron por la presión económica, con salarios indignos de un ser humano, estas consideraciones las hemos expresado en otra serie de artículos en Diario Co Latino en los últimos años, además el sesgo de las notas son evidentes comunicados militares, se omiten las causas, la situación crónica de crisis económica, la imposición de candidatos en las elecciones y el fraude en muchas localidades, además se suspendieron las elecciones en las zonas que posteriormente sufren represión militar.

No debemos olvidar que existió un Golpe de Estado el 02-03 de diciembre de 1931, que terminó con el período constitucional del presidente Arturo Araujo (graduado en Gran Bretaña con ideología socialdemócrata).

El caso que nos ocupa ahora es el Diario Patria durante el mes de enero 1932, en ese horizonte los títulos de los artículos nos orientan a una autocensura o la censura con el tema que estremeció a la nación, se connota un fuerte contenido anticomunista, sin balance de sucesos.

Comunicado de censura de prensa

Diario Patria 21 de enero 1932. La censura ha sido reestablecida.

San Salvador 20 de enero de 1932. Habiéndose decretado hoy el Estado de Sitio en seis departamentos de la República, entre los cuales está incluido San Salvador, muy atentamente ruego a usted que, de mañana en adelante, se sirva remitir antes de su publicación, todos los originales al señor director general de policía, quién ha sido encargado provisional de la censura de la prensa. De usted muy atentamente. Salvador Castaneda C. Ministro de Gobernación.

Publicaciones de Vivir Revista Diaria

21 de enero 1932. Mi respuesta a los Patriotas Salarrué; Tres prosas de Flandes; Krishnamurti; Billete falso.

22 enero 1932. Nuestro criterio Las economías en Instrucción Pública; Contestando a un profesor; Nacionalismo El Vericueto legal y el derecho a la vida; El desnudo como presión social; Mujer sujeta el Amor; Escuela para maridos que asegura del éxito.

23 enero 1932. El Estado de Sitio se hace extensivo a toda la República desde este día; Hacia adentro Salarrué; En torno al problema comunista; Nuestra Cultura II EL calmécac y el Telpochcailli

25 enero 1932. El General Honjo tiene la misión, consagrada por Estados Unidos en Centroamérica, de librar de bandidos la Manchuria. Curiosísima entrevista con Ki Inukai actual jefe japonés; Guía de sonador de limosna; Lindo país debe ser el de América, Papa.

26 enero 1932. Variantes nacionalistas; Comunismo que no entendemos o comunistas que no entienden; victorias mutiladas; La crisis no se resuelve con sólo rebajar los sueldos de los empleados públicos; Dejemos los huevos en los nidos; Un Clown de Salarrué.

27 de enero 1932. Mahatma Gandhi, el sembrador de esperanzas; Vivimos en tu Patria, Salarrué por Salvador Cañas; Despreciemos las frases célebres, cuando los hijos de Eva no son los Hijos de Adán de Benavente; La página del maestro El Salvador necesita de la cooperación ecuánime de los maestros; Para los apuntes de los maestros despiertos; En plena oscuridad aparece la luz.

28 de enero de 1932. Nuestros asuntos internos y la prensa extranjera; Goethe, genial aprendiz; Educación municipal y el patriotismo de los pueblos; a los intelectuales españoles; elogio de la mujer salvadoreña;

29 de enero de 1932. La explicación de un obrero; Invitación a la paz Amparo Casamalhuapa; El congreso contra las fiestas de Guadalupe; Los diez y nueve mandamientos de Gandhi; El Amor como árbol ha de pasar de semilla a arbolillo, flor y fruta, buscando tesoros escondidos.

30 de enero de 1932. EL malestar social frente a las responsabilidades; Ramón del Valle Inclan diaria todos los derechos por una sola ley Supresión de la Herencia; Los acontecimientos del 2 de diciembre deben ser juzgado exclusivamente por los salvadoreños; Formas, arte y sonidos y artistas colores. Felipe Soto, el gran valsista; Dibujantes salvadoreños Oscar Urrutia.

Las referencias anteriores, connotan la crítica condición del evento militar en su abierta represión contra los campesinos, la cual se omite, pero implican una respuesta a dicha conmoción nacional por ejemplo: Variantes nacionalistas Comunismo que no entendemos o comunistas que no entienden; Nuestros asuntos internos y la prensa extranjera; Los acontecimientos del 2 de diciembre deben ser juzgado exclusivamente por los salvadoreños entre otros… no se pueden ocultar los enfrentamientos rurales, fuesen o no promovidas por el Partido Comunista (tal como lo anotamos en anteriores publicaciones, el Partido Laborista en Ahuachapán participó en levantamientos campesinos); en referencia a la prensa extranjera anotemos que la matanza se filtro a nivel internacional por viajeros hacia Guatemala y México quienes retomaron los testimonios y divulgaron las atrocidades de esa época, finalmente el golpe de estado del 2 de diciembre del General Martínez estremeció a la región centroamericana por los tratados internacionales donde Estados Unidos no reconocería a los gobierno producto de un cuartelazo.

Estas breves notas al menos identifican como se ejerce la censura de prensa y como se controla la información bajo el régimen militar. En ocasiones uno piensa que aquello no retornará jamás, pero también nos equivocamos.

Referencia Diario Patria enero 1932

