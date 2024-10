𝗟𝗔 𝗟𝗨𝗖𝗛𝗔 𝗡𝗢 𝗗𝗘𝗕𝗘 𝗦𝗘𝗥 𝗙𝗥𝗔𝗚𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗗𝗔. 𝗨𝗻 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹…

Por David Alfaro

10/10/2024

La verdadera fortaleza de una sociedad no reside en la protesta aislada de cada sector, sino en la uniรณn y la solidaridad entre ellos. La idea central es clara: la organizaciรณn social solo se consolidarรก cuando los mรฉdicos marchen en apoyo a los maestros, los maestros se movilicen junto a los ambientalistas y estos, a su vez, se unan a los estudiantes. No es suficiente que cada grupo salga a las calles รบnicamente para defender sus intereses particulares. Si no hay solidaridad, no habrรก cambio real.

En los movimientos sociales actuales, a menudo se ve cรณmo cada sector lucha por sus propios derechos, dejando que las otras causas sigan su curso. Sin embargo, esto solo perpetรบa una debilidad estructural. Las luchas compartimentadas facilitan que los poderes establecidos o atiendan o repriman a un grupo sin que el resto de la sociedad se movilice en su defensa, debilitando asรญ el impacto de cualquier movimiento. En cambio, cuando diferentes sectores se unen en una sola voz, se genera una presiรณn colectiva que es mucho mรกs difรญcil de ignorar o minimizar.

El llamado aquรญ es a la Solidaridad Intersectorial : mรฉdicos, maestros, ambientalistas, estudiantes, obreros, todos unidos por una causa comรบn. La clave estรก en entender que los problemas de uno son los problemas de todos, y que la victoria en una lucha puede allanar el camino para otros avances.

Reflexiรณn final

Si los movimientos sociales continรบan actuando de manera aislada, los esfuerzos de cada sector seguirรกn siendo insuficientes para lograr justicia. La verdadera transformaciรณn requiere de un frente unido, una causa comรบn que trascienda los intereses individuales y defienda el bienestar colectivo. La fuerza de la sociedad estรก en la solidaridad. Sin ella, no habrรก nada.

Solo la unidad popular harรก posible la liberaciรณn…

