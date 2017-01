Viaje de Tamacas a Uruguay en veremos

@Diegoolguzman

Gastón Fernández, representante de Sebastián “Loco” Abreu, reveló a Diario Co Latino que el fichaje del lateral derecho Bryan Tamacas con el equipo uruguayo Boston River está cuesta arriba, debido a que el equipo tiene llenos los cupos para jugadores extranjeros.

“Lo de Bryan (Tamacas) está lejos porque el equipo uruguayo necesitaba liberar un cupo de extranjeros y no lo ha podido hacer, y ya estamos sobre la fecha del inicio del torneo. No obstante, al llegar esta semana a Uruguay me reuniré con ellos y veré si se pudo avanzar en algo, pero si no se puede en este torneo la puerta quedará abierta para el siguiente”, explicó Fernández.

Es de recordar que Tamacas fue recomendado por Sebastián “Loco” Abreu, quien militó el torneo pasado en el Santa Tecla, ya que consideró que el salvadoreño tenía potencial para jugar en el extranjero.

De momento, Tamacas se encuentra disputando la Copa Centroamericana de la UNCAF con la selección mayor de El Salvador y ha sido titular en los partidos ante Costa Rica y Honduras.