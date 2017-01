Miles de protestantes llegan al National Mall en Washington, D.C., para participar en la marcha contra Trump. [Foto Diario Co Latino/Caballero/Reynols/AFP]Hundreds of thousands of protesters spearheaded by women's rights groups demonstrated across the US to send a defiant message to US President Donald Trump. / AFP PHOTO / Andrew CABALLERO-REYNOLDS

Trump enfrenta masiva protesta tras apenas una noche en la Casa Blanca Compartir ! tweet



Compartir: 0 0 Por Laura Bonilla/Aldo Gamboa Washington/AFP Tras apenas una noche en la Casa Blanca, el flamante presidente de Estados Unidos Donald Trump enfrentará este sábado una masiva manifestación impulsada por mujeres cuya convocatoria ha corrido como riego de pólvora por las redes sociales. Decenas de miles de manifestantes ya se concentran cerca del Congreso para defender los derechos de la mujer pero también de los inmigrantes, de los lisiados, de los musulmanes o los gays, mientras Trump asiste a un oficio interreligioso en la catedral nacional de Washington. La “Marcha de las Mujeres”, que espera reunir a 200.000 manifestantes y avanzar dos kilómetros por el “National Mall”, donde Trump fue investido como presidente el viernes, es testimonio de la polarización de la sociedad estadounidense. Largas filas de casi tres cuadras para entrar a estaciones de metro como la de Bethesda, en las afueras de Washington, ya daban una pauta de la asistencia. Los vagones estaban repletos de mujeres cargando carteles que leían “¿Alguien ha visto mi máquina del tiempo?”, “Mi cuerpo, mi decisión” o “Pelea como una chica”, y en cada estación decenas de manifestantes quedaban fuera. “La marcha es una demostración de nuestra solidaridad y nuestra creencia de que Estados Unidos debe ser grande y debe respetar a todas las personas, de todos los credos y colores”, dijo a la AFP Lisa Gottschalk, una científica de 55 años que viajó desde Pensilvania para manifestarse. “Estoy muy preocupada por el nuevo presidente. Vamos a asegurarnos de que no haga cosas deshonestas ni injustas”, añadió. Unas 225.000 personas han confirmado su participación en la página Facebook de la marcha, y otras 250.000 dijeron estar interesadas en hacerlo. Durante su polémica campaña, Trump fue acusado de toqueteo y comportamiento indebido por varias mujeres, despreció a una exMiss Venezuela por tener sobrepeso, insultó a los inmigrantes mexicanos, llamándolos “violadores” y “narcotraficantes”, se burló de un periodista discapacitado y amenazó con cerrar las fronteras del país a todos los musulmanes. Ya el viernes centenares de manifestantes protestaron contra Trump durante los actos de investidura. La mayoría de manera pacífica, aunque hubo choques violentos con la policía en dos protestas que terminaron con 217 detenidos. Al menos 1.200 buses han pedido permiso para estacionar cerca del Mall. Varios hombres -hermanos, maridos, novios e hijos de participantes- también asistirán a la marcha. La convocatoria fue acogida también fuera de Estados Unidos: miles de australianos y neozelandeses dieron el sábado el pistoletazo de salida a la “Marcha de las Mujeres”, previstas en todo el mundo. Miles de hombres y mujeres se congregaron en Sídney y Melbourne, en Australia, y en Wellington y Auckland, en Nueva Zelanda, para protestar por el desprecio que Trump ha mostrado en múltiples ocasiones contra las mujeres. “No sólo estamos preocupados por las mujeres”, declaró una de las organizadores de la marcha en Sídney, Mindy Freiband. “Pensamos que muchas personas están amenazadas por este tipo de medidas”, añadió, en alusión a algunos de los proyectos de Trump. “Un claro mensaje” Una larga lista de oradores entre los que figuran el cineasta Michael Moore, la actriz Scarlett Johansson y la legendaria defensora de los derechos civiles Angela Davis calentará los ánimos de los manifestantes antes del inicio de la marcha. Las cantantes Cher y Katy Perry y la actriz Julianne Moore también han anunciado su participación. “La Marcha de las Mujeres enviará un claro mensaje al mundo y a nuestro nuevo gobierno en su primer día en el cargo de que los derechos de las mujeres son derechos humanos”, dijeron los organizadores. Todo surgió con una idea de una desconocida abogada jubilada de Hawai, Teresa Shook, que creció como bola de nieve en las redes sociales. “¿Y si las mujeres desfilaran masivamente en Washington durante la investidura?”, preguntó. Cuando fue a acostarse, tenía 40 “Me gusta”. Cuando se despertó, más de 10.000, y el llamado siguió creciendo. Es la primera vez en 40 años que un mandatario recién elegido tiene una popularidad tan baja, de apenas 37%, según un sondeo de CBS News. Aunque Trump ganó la elección con los 308 votos del colegio electoral, Hillary Clinton ganó el voto popular, con tres millones de sufragios más que su rival. La derrota inesperada el 8 de noviembre de Hillary, que esperaba convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos, fue para muchas un gran golpe. Un gorro rosa para pedir más respeto “Apenas una semana después de la elección de Trump me compré el billete de bus para venir a Washington a la marcha. Para mí, es una cuestión de activismo pacífico”, dijo a la AFP Cecile Scius, una manifestante de 33 años de Queens, Nueva York, que tiene cuatro niños. Como miles de manifestantes, Scius vestirá un gorro de lana rosa con dos orejas de gato, que fue tejido por vecinas de su barrio de Sunnyside y que se ha convertido en nuevo símbolo del desafío al nuevo gobierno. Los sombreros o “pussy hats”, como se les llama en inglés, tienen orejas de gato: es un juego de palabras ya que “pussycat” es gatito y “pussy” es coño, con un tono peyorativo. La palabra recuerda directamente a un audio de 2005 filtrado en la campaña electoral en el cual el futuro presidente, conocido por su retórica polémica y divisiva, aseguraba que “cuando eres una estrella, (las mujeres) te dejan hacerlo. Puedes hacer lo que quieras. Puedes agarrarlas por el coño”. Este sábado algunas manifestantes agitaban pancartas que leían “Este no puedes agarrarlo” o “Los coños pueden morderte”. La organización del denominado “PussyHatProject” (www.pussyhatproject.com), liderada por dos tejedoras de California, dijo haber recibido ya más de 60.000 sombreros para la marcha. La gran protesta es apoyada por decenas de ONGs con valores totalmente opuestos a los del presidente republicano de 70 años. Es un diverso cóctel de defensores de los derechos cívicos, inmigrantes, musulmanes, militantes del medio ambiente, pro-aborto, pro-métodos anticonceptivos, de las drogas suaves, feministas, pacifistas, homosexuales, indígenas. También es oficialmente apoyada por Amnesty International y Planned Parenthood, la mayor red de planificación familiar del país, al cual los republicanos del Congreso quieren quitar financiamiento. También estarán presentes representantes del movimiento Black Lives Matter, una asociación especializada en la denuncia de abusos policiales contra los negros. Unas 300 “marchas hermanas” se llevarán a cabo en otras grandes ciudades del país, como Nueva York, Boston, Los Angeles y Seattle, así como en el extranjero. Holly Daudelan, de 24 años, participará en la marcha de Nueva York en apoyo de Planned Parenthood. “Queremos mostrar que las mujeres estamos unidas, que vamos a ayudarnos unas a otras” para “defender nuestra democracia”, dijo esta joven que trabaja en un blog de comida y tejió su propio gorro de lana rosa. Poetas y escritores han anunciado asimismo lecturas públicas para denunciar a Trump en ciudades estadounidenses y de otros países. Compártelo: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Me gusta: Me gusta Cargando... Compartir ! tweet