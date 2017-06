Subcomisión para el estudio de los APP entrega pliego de reformas

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

La subcomisión para el estudio de los Asocios Público Privados entregó ayer a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto un paquete de reformas a dicha ley, con el objetivo de atraer inversión y generar empleo en el país. La normativa permitirá a instituciones del Estado desarrollar proyectos en conjunto con inversores privados.

Las reformas a la Ley de Asocios Público Privados lleva alrededor de tres meses discutiéndose en la subcomisión designada para tal fin, durante ese período de tiempo, instituciones como los Ministerio de Hacienda y Economía, FUSADES, ANEP, Proesa, entre otras asistieron a las sesiones de trabajo para exponer sus puntos de vista sobre el tipo de reestructuración que debía tener la iniciativa.

Las múltiples consultas dieron como resultado un paquete de once reformas con las que se pretende abrir espacios para que se lleven a cabo asocios entre instituciones estatales e inversores privados.

Son 11 reformas a igual número de artículos de la ley. Hemos dicho que uno de los problemas que ha tenido la ley, es que se tenga que venir dos veces a la Asamblea. Eso es una burocracia, esos han sido prácticamente los cambios, nosotros estamos claro que solamente debe venir una vez a la Asamblea Legislativa una vez celebrado y pactado el APP con cualquier institución del Estado”, expresó Mario Ponce, diputado del PCN. En cuanto a las excepciones que contendrá la ley están: la administración de servicios de salud, seguridad pública, educación, centros penales y agua potable. En estos rubros solamente podrán desarrollarse APP en materia de construcción de infraestructura.

El documento entregado a la Comisión de Hacienda contó con las firmas de aprobación de todos los diputados excepto Rolando Mata, del FMLN, quien manifestó que no había dado su voto por un inciso que existe en el artículo de las exclusiones, el cual abre la puerta para que se puedan dar APP.

“En ese inciso dice que no obstante a las exclusiones, el titular de las instituciones puede hacer Asocios Público Privados, entonces eso vota todas las exclusiones y en eso es que como FMLN hemos estado insistiendo en que hay que reformularlo para que quede claro que es lo que estamos o no permitiendo y por ello debemos de revisarlo”, indicó Mata. En relación este apartado de la ley, la Comisión convino que hay que reformularlo y de no llegar a un acuerdo, eliminarlo de las reformas.

Cabe mencionar que una de las instituciones que pidió se le sacara definitivamente de cualquier forma de APP fue la Universidad de El Salvador (UES) ya que su titular consideró que este tipo de negociaciones da pie a una posible privatización del derecho a la educación.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto programó la discusión y posible dictamen favorable sobre estas reformas para la próxima reunión.