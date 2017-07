Somos beneficiarios los invisibilizados, los que nadie da nada por ellos: Rosa Morales

@JoakinSalazar

Hace un año, Doña Rosa Elida Morales, de 66 años, vivió bajo la nubosidad al tener en su vista una catarata que imposibilitaba leer y disfrutar de los colores de la vida, sin embargo, con la llegada de un festival, de ciudadanos cubanos, su vida cambió.

Morales, originaria de Soyapango, es una de las más de 45 mil personas que en 13 años han cambiado su vida, a través del apoyo que brinda el Gobierno de Venezuela y Cuba, con la “Misión Milagro”, una de las iniciativas de solidaridad entre los países de Latinoamérica.

“Pertenezco a un grupo de adulto mayor que atienden los ciudadanos cubanos, en ese festival evaluaron y ellos mismos nos llevaron al Hospital de San Vicente, donde me operaron en agosto del año pasado”, dijo en medio de una sonrisa.

De igual manera explicó: “yo ya miraba bien borroso, ahora leo, pese a la edad que tengo, miro bien claro, el trato que recibimos con ellos, es bonito, nos tratan con cariño, por lo que estoy muy agradecida porque fuimos beneficiados los invisibilizados, los que nadie da nada por ellos”.

Como Doña Rosa, cientos de beneficiarios celebraron este sábado el décimo tercer aniversario de la obra de amor solidario que realizan los pueblos de Cuba y Venezuela, que iniciaron labores a través de visión solidaria de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez.

“Esto nació como un sueño, de Fidel Castro y el Comandante Chávez, de pasar todas las capacidades a beneficio de los pueblos, la salud es uno de los aspectos más importantes, creo que ha sido uno de las propuestas del Presidente Chávez, estamos siguiendo la línea del legado que dejaron estos lideres de América Latina”, dijo Nora Uribe, Embajadora de Venezuela.

Asimismo, la diplomática venezolana aseguró que este es un logro de crecimiento para El Salvador, por los pensamientos de solidaridad de Hugo Chávez surgió Alba Petróleos, Alimentos y otros rubros, que siguen con el ejemplo del líder revolucionario.

“Nosotros, como Venezuela hemos beneficiado a siete mil salvadoreños, nosotros antes hacíamos las gestiones para que viajen a Venezuela, ahora se va a retomar está iniciativa, para beneficio de salvadoreños”, comentó.

La fiesta, en que se reunieron beneficiarios, como también representantes de los países de Cuba y Venezuela, fue organizada por La Red de Solidaridad Misión Milagro El Salvador, que también celebra su primer año de formación.

Samuel Ramírez Beltrán aseguró que la Misión Milagro y Operación Milagro tiene 13 años de estar funcionando en El Salvador, al principio fueron vuelos directos que Cuba realizaba en coordinación con El Salvador y Venezuela.

“Se han beneficiado más de 45 mil salvadoreños con estos beneficios de Operación Milagro, ahora con el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente ya no tenemos que viajar, esta Red nació con el objeto de darle seguimiento a los beneficiarios, aquellos salvadoreños que se operaron a través de médicos de Cuba y Venezuela”, explicó Beltrán.

Asimismo, explicó que en el primer aniversario de la Red de Solidaridad Misión Milagro El Salvador se han realizado más de 100 campañas de salud visual, a nivel nacional se han atendido a cinco mil salvadoreños de escasos recurso económicos, siendo favorecidos más del 60% con operaciones en el Hospital de San Vicente. Entre estos beneficiarios se encuentra María Teresa de López, que padecía de Pterigión. “Me ha quedado una visión excelente, me hicieron está operación, ahora puedo enhebrar una aguja, me quedo ahora admirada, de ver que puedo hacer actividades que antes no hacia, lo que indica que he quedado bien de mi vista”, detalló.