Sismo sentido en varios países de la región

@DiarioCoLatino

Un sismo de magnitud de 6,7 con epicentro en Guatemala, fue sensible en El Salvador sin que se hayan reportado víctimas, ni daños materiales.

Algunas fuentes oficiales de ambos países señalaron que el sismo fue de magnitud 6,6 o de hasta 6,9 en la escala Richter. Algunos reportes

afirman que el fenómeno también fue sentido en el occidente de

Honduras.

El temblor se produjo a 169 kilómetros de la Barra de Santiago, y en El Salvador alcanzó la intensidad IV en la escala Mercalli, por lo que el Sistema Nacional de Protección Civil activó el protocolo de emergencias y evaluó posibles daños en las zonas colindantes con Guatemala.

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el temblor tuvo su origen a 29 kilómetros de profundidad, en el océano Pacífico guatemalteco, cercano a aguas salvadoreñas.

El temblor ocurrió a las 6:30 a.m frente a la costa de Guatemala, el epicentro del sismo se localizó a 163 kilómetros al oeste de la Barra de Santiago, en Jujutla (Ahuachapán), a una profundidad de 29 kilómetros.

La Información sismológica reveló que lo más fuerte del sismo duró unos treinta segundos; sin embargo, el temblor se sintió por aproximadamente un minuto.

Más tarde, el MARN reportó una réplica magnitud 4.5 a las 8:28

a.m., en el mismo punto, frente a la costa de Guatemala, a 119

kilómetros de la Barra de Santiago. Este tuvo una profundidad de 13

kilómetros y se sintió con intensidad dos en el departamento.

El MARN descartó amenaza de tsunami para El Salvador, basado en las características del sismo ocurrido, la institución reiteró que no se observaron variaciones de nivel del mar ni en boyas profundas ni en mareógrafo de Acajutla. Según el MARN, el temblor de las 6:30 a.m. se sintió con diferentes niveles de intensidad desde México y Belice hasta Honduras.