Saca encabeza listado de procesos Judiciales más emblemáticos de 2016

@JoakinSalazar

El de “Mayor impacto histórico y mediático”, así cataloga el Centro Judicial Isidro Menéndez la captura del ex presidente Elías Antonio Saca, junto a otros seis ex funcionarios del último gobierno de ARENA, requeridos por los delitos de agrupaciones ilícitas, peculado y lavado de dinero.

La captura del ex mandatario ocurrió la madrugada del 29 de octubre, donde también fue arrestado Julio Rank y César Funes, quienes fueron su secretario de comunicaciones y secretario de la Juventud y presidente de ANDA, respectivamente.

Relacionados con este mismo caso fueron detenidos los empleados de Casa Presidencial, Pablo Gómez, Francisco. Rodríguez y Jorge Alberto Herrera. Posteriormente se presentó ante la justicia quien fuera secretario privado de la presidencia de Saca, Elmer Charlaix.

Al ex mandatario Saca se le vincula con la supuesta malversación de fondos por $246 millones de dólares, esto realizado desde la partida secreta de Casa Presidencial a diversas personas naturales y jurídicas, incluido el partido ARENA.

Hay que recordar que la partida secreta” funcionó hasta el último Gobierno de ARENA, pues, ellos mismos promovieron para que la Sala la declarara inconstitucional en el primer Gobierno del FMLN.

Todos fueron remitidos al juzgado Cuarto de Paz, que les decretó instrucción con detención por peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y caso especial de lavado de dinero.

Actualmente, el proceso se encuentra en el Juzgado Cuarto de Instrucción, mientras que los imputados guardan prisión en las bartolinas de la DAN a la espera de que la Cámara Primera de lo Penal resuelva si deben continuar detenidos o se les cambia la medida cautelar.

En otro hecho también de trascendencia fue la detención del ex fiscal General de la República, Luis Martínez, por beneficiar en procesos judiciales al empresario Enrique Rais; en este caso también fueron capturados los abogados Julio Arriaza, Wilfredo Gutiérrez, Luis Peña, Romeo Aurora Giamattei, Hugo Blanco, Néstor Francisco Chicas, Hilda Guadalupe Trigueros, Mauricio Antonio Gámez y Francisco Grimaldi, acusados por cohecho, fraude procesal, cohecho activo y omisión de deberes.

En este caso, el Juzgado Séptimo de Paz les decretó instrucción con medidas alternas a la detención, las cuales fueron ratificadas por la Cámara Primera de lo Penal.

Luis Martínez enfrentó un segundo proceso, por el delito de divulgación de material reservado en perjuicio del padre Antonio López Tercero. Por este caso el Juzgado Primero de Paz le decretó la detención provisional, pero la Cámara Primero de Paz revirtió la detención.

También, en el resumen anual presentado por el Centro Judicial, destacó el consolidado de las demandas por enriquecimiento ilícito ordenadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de los informes de la Sección de Probidad.

Entre los procesos abiertos y que se mantienen vigentes este 2016 se encuentra el del ex presidentes Mauricio Funes y Elías Antonio Saca. También contra el diputado Reynaldo López Cardoza, el ex diputado Douglas Avilés, el ex secretario de la presidencia Elmer Charlaix, el ex fiscal general Luis Martínez. El alcalde de Olocuilta, Marvin Rodríguez, y el ex director del Seguro Social, Leonel Flores, cuyo proceso terminó con condena.

En este tema, la Cámara Primera de lo Civil tiene pendiente que la Corte Plena decida si se incluyen o no a los hijos del ex presidente Saca, debido a un recurso presentado por la Fiscalía.

En la Cámara Segunda de lo Civil se llevan los procesos contra el ex diputado López Cardoza, el ex presidente Mauricio Funes y ya se definió fecha para la audiencia probatoria, la cual será el 17 de enero de 2017.

En la Cámara de lo Civil de Santa Tecla se llevan los procesos contra el ex fiscal general Luis Martínez y el ex diputado Douglas Mejía Avilés; mientras que la Cámara de lo Civil de San Vicente administrará el proceso contra el alcalde de Olocuilta, Marvin Rodríguez.

Hasta ahora son ocho los ex funcionarios o actuales funcionarios que por mandado de la Corte Plena son objeto de demanda civil por enriquecimiento ilícito.

Entre los casos emblemáticos destaca también el la Operación Jaque que comprendió el arresto de casi un centenar de sospechosos de formar parte de la estructura dirigencial y financiera de la pandilla MS, los que fueron detenidos el 27 y 28 de julio pasado, y remitidos al Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador.

El 2 de agosto pasado les decretó instrucción con detención; entre los procesados hay empresarios de buses y microbuses, propietarios de negocios y Marvin Adalid Quintanilla Ramos, conocido como el “Piwa”, quien tenía carné de pastor y según la acusación era el administrador de las finanzas de la pandilla, y quien tenía privilegios para acceder a los penales a planificar delitos, en el marco de la tregua, dice la Fiscalía.