“Quieren privatizar el agua y arrebatar los activos de ANDA”: Marcos Fortín

“La Ley de Agua (propuesta de la derecha) busca privatizar el recurso hídrico, eso analizamos junto al Consejo Directivo, donde solo está un delegado del Presidente y los demás son privados, pero también quieren arrebatar todos los activos de ANDA, eso quiere decir que lo que no pudieron hacer en el pasado lo quieren hacer ahora”, dijo Marcos Fontín, presidente de la ANDA.

“Realmente, lo que está pasando aquí, ya lo expresó la Iglesia Católica, la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil, quieren privatizar el agua y arrebatar los activos de ANDA”, enfatizó el funcionario.

Fortín indicó que esto generaría un impacto negativo principalmente para las familias más necesitadas que perderían el subsidio, habría aumento en el precio del agua; porque ahora los operadores son libres para vender y los más afectados serían cerca del 73% de familias que actualmente pagan entre 2.29 y 4.40 dólares en su factura.

Además, Fortín consideró que “ANDA es una entidad autónoma que con está Ley pasaría a ser administrada por la ANEP”. Añadió que actualmente la mayor parte de acciones las tiene el Estado.

Críticas y señalamientos

De las críticas de ANEP, que argumenta mal servicio, aclaró que “cuando se entregan 163 factibilidades, cuando no se invierten 9 millones de dólares en seis años, sino 79 millones de dólares de fondos de flujo propio, no se puede hablar de un mal servicio. Creo que a base de mentiras se pueden decir muchas cosas, pero que me digan que es lo que no les gusta, que se descubran”, sostuvo el titular de ANDA.

“Lo que no les gusta es que antes habían 29 mil usuarios de la San Benito, La Escalón, La Maquilishuat y Cumbres Cuscatlán que pagaban $2.29 de agua, eso es lo que le molesta. Si hablan de corrupción que vayan y hagan la denuncia a la Fiscalía General de la República (FGR), porque yo si tengo pruebas, todavía no me responden por un pozo que se abrió para Carlos Perla, estoy pendiente que me digan dónde está el pozo.

También hay propiedades de ANDA que ahora están a nombre de gente de ARENA, o que digan porqué cambiemos el pliego tarifario, fácil era mejor para la población”, acotó Fortín Sobre las intenciones de los partidos de derecha ARENA, PDC, PCN y GANA, quienes presentaron la propuestas la semana pasada a la Asamblea Legislativa, consideró que “claro, cuando la niña ya está bonita, todo el mundo la quiere. Ahora que ANDA está funcionando bien, trabajando bien, casualmente hoy la quiere.

Y luego como un niño que hace berrinche porque le dice que no, quieren que les diga que sí”.

Ante los señalamientos por el mal uso de las factibilidades explicó que “no lo entiendo, porque este año entregamos 167 factibilidad a la empresa (cuando debía ser discrecional) que equivalen a cerca de mil millones de dólares en un período de tres años”.