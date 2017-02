Organización social exige a empresarios cumplir con incremento a salario mínimo

@OscarCoLatino

La Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS) marchó hasta la sede de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para exigir a los empresarios que cumplan con el incremento al salario mínimo, el cual debió hacerse efectivo en enero.

Los diferentes sectores que integran CONPHAS coincidieron en que el sector trabajador logró un acuerdo con el Gobierno para el incremento al salario mínimo, el cual debe de ser respetado y aplicado por los empresarios.

“Hemos luchado en estás calles para lograr ese aumento al salario mínimo, sabemos que la gran empresa privada no lo está cumpliendo”, aseguró Marielos De León, del sector laboral de CONPHAS.

Asimismo, CONHPAS consideró que los argumentos tanto de la derecha política como de los grandes empresarios, que piden mayor transparencia al Gobierno, es una forma de “rasgarse las vestiduras”.

De León externó: “están hablando de transparencia, de que ellos rinden cuentas a éste país, ¿de cuál transparencia está hablando el señor Interiano? De una transparencia que pone recursos de amparo en la Sala de lo Constitucional para detener todos los procesos y las garantías que van en beneficio de los trabajadores”.

Para CONPHAS, es contradictorio que la dirigencia del partido ARENA exija al Gobierno mayor transparencia cuando son alcaldes del partido de oposición a los que se les abrió procesos de investigación por mal manejo de los recursos de las municipalidades que gobiernan.

“Está halando de transparencia (Interiano) pero cuándo le han pedido a los destinatarios de los millones que Francisco Flores entregó que le devuelvan esa plata al pueblo. Cuándo le han dicho a la señora Vilma de Escobar, que en el caso FECEPE, devuelva la plata que se robó”, argumentó la representante del sector laboral de CONPHAS.

De igual forma, la Concertación exigió a los empresarios cumplir con sus compromisos fiscales, esto debido a que existen algunos empresarios que no trasladan los tributos a Hacienda. “La gran empresa privada es la gran evasora de impuestos, cuántos millones no han evadido durante años y no solo lo que le corresponde, sino que se roban el IVA que nosotros pagamos”, aseguró De León.