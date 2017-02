No entiendo el capitalismo de Estados Unidos

César Ramírez

@caralvasalvador

Debo confesar que mis estudios sobre el capitalismo impartido en diversas universidades, así como mis lecturas de los clásicos e investigaciones, etc., no coinciden con el momento actual de Estados Unidos de América.

Es desconcertante, la forma de predicción de tiempos anteriores se ha perdido, los manuales económicos no sirven, conste que se supone que los acuerdos internacionales tanto de monedas, valores, concentración económica, acumulación científica, tecnológica, financiera etc. deberían coincidir en la ampliación de los mercados con el retorno de capitales hacia la poderosa nación del Norte, sin olvidar el factor militar, todo ello parece que ahora tiene una anomalía de sistema; un proyecto inédito que abandona los tratados internacionales sin proponer nada nuevo, excepto que deben ser unilaterales y no multilaterales, a la antigua forma de negocios. De igual manera el flujo de las migraciones no es una consecuencia voluntaria de las poblaciones, sino el producto de las guerras militares, sociales, comerciales, etc. Nadie abandona una nación próspera, se abandonan los territorios cuando no son productivos, parece que ahora los culpables son los migrantes y no las causas que las provocan.

Las naciones como la nuestra son el vivo ejemplo de las migraciones, este flujo se propició con la guerra civil y mucho antes con el modelo autoritario que negaban la democracia, ahora un millón de salvadoreños vive en Estados Unidos, mientras otra cantidad inespecífica busca refugio por otros motivos de violencia que padecemos, de igual forma el denominador común es un capitalismo excluyente que allá (EEUU) es más soportable, puesto que acá parece un suicidio permanecer vivos en una nación con salarios miserables.

Es muy preocupante nuestro panorama con las deportaciones en ciernes que nos amenazan, no existe capacidad de absorción de tantos salvadoreños que podrían deportar bajo la nueva administración, nuestro futuro no es optimista en este caso. El modelo capitalista académico no es el que presenciamos ahora, es muy extraño que la inteligencia académica no haga pronunciamientos en un debate tan profundo: las acciones proteccionistas de Estados Unidos, su tendencia a excluir a los intelectos extranjeros, la expulsión de nacionalidades, el retorno de capitales estadounidenses (en contra del capitalismo mundial), la creación de muros fronterizos, la inconstitucionalidad de sus decretos contra los propios ciudadanos residentes norteamericanos y visados autorizados, etc. Nos configura un panorama insospechado hace unos meses, parece que la globalización del mercado mundial, su expansión universal, la libre competencia, sus valores de mercado masivo, el liderazgo hacia una sociedad con “acuerdos internacionales”, tratados comerciales, el intercambio de mercancías con generación de plusvalía en territorios extranjeros y su retorno de capitales hacia Estados Unidos etc. Parecen elementos del pasado, es un capitalismo a la inversa, es el mundo al revés.

En esencia es una negación del capitalismo, curiosamente este concepto si está presente en los estudios académicos, configurado en: “la negación de la negación capitalista” que extrañamente conducirá al socialismo… aunque recuerde la ciencia ficción, el único elemento que producirá el cambio de sistema es el propio modelo, pues bien, este parece el momento, unido a variantes en extremo peligrosas: el surgimiento de la nacionalidades, guerra civil, rupturas constitucionales y Dios no lo quiera: la guerra mundial.

Espero sinceramente equivocarme.

www.cesarramirezcaralva.com