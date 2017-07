“Lo que está en conflicto es la mediación política, no el poder hegemónico”: Padre Vicente Chopin

@SilviaCoLatino

El director de la Maestría en Teología de la Universidad Don Bosco Juan Vicente Chopin consideró que el momento político actual del partido ARENA, es “peculiar” en referencia a los aspirantes a candidatos a la presidencia que provienen de familias de tradición y poder económico.

“Carlos Callejas y Javier Simán son perfiles que se están ventilando en los medios de comunicación, y ambos son millonarios”, afirmó.

Las recientes declaraciones de ambos empresarios sobre sus aspiraciones presidenciales y una “posible pugna” en la carrera hacia la meta, han acaparado el debate en medios de comunicación y por supuesto en las redes sociales.

A esto, se suma la renuncia a participar en la contienda electoral el próximo marzo 2018, de los diputados Jhonny Wright y Juan Valiente, por la decisión que tomó el COENA con las candidaturas propuestas de sus suplentes.

No obstante, el padre Vicente Chopin opinó que la población deberá poner atención sobre los elementos de la “supuesta” crisis que solo obedece a un conflicto de mediación en su interior.

“Eso que aparece ante nuestros ojos, que lo presentan los medios de comunicación como una contienda interna dentro del partido ARENA, aunque pueden estar solamente respondiendo a grupos hegemónicos de la misma oligarquía -recuerden- no hemos salido de la oligarquía. Lo más probable es que haya dos grupos en su interior que sostienen al partido ARENA, que están pugnando o luchando por la magistratura principal de la República, esto denota que hay una fractura porque hay dos intereses distintos, pero no crisis”, dijo. Asimismo, consideró que puede ser una pugna entre grupos de palestinos y judíos, y que luego de la experiencia del ex presidente Antonio Saca, quien perdió el órgano Ejecutivo en 2009, el grupo más “duro” de la oligarquía salvadoreña no quiere ninguna réplica de un presidente que tenga raíces palestinas.

Javier Simán, candidato presidenciable por el partido ARENA. Foto Diario Co Latino. Carlos Callejas, candidato presidenciable por el partido ARENA. Foto Diario Co Latino.

“Creo que en términos generales los partidos políticos salvadoreños necesitan renovarse, todos están muy desgastados y repiten el mismo discurso en un modo cansino o empalagoso a la población; ahora se necesita una renovación, como ARENA, que debería hacer un intento de cambiar la letra de su himno, también podría considerar retirar la cruz de su bandera; porque no se puede, ser católico o llamarse cristiano y organizar el asesinato de un Arzobispo (Monseñor Oscar Arnulfo Romero, 24 de marzo 1980) esas dos cosas, no caminan juntas; hay que ser coherentes en ese sentido y renovarse como partidos, porque ya no van con la actualidad”, argumentó.

El padre Chopin reiteró que no hay un cisma importante dentro del partido ARENA, al considerar que jamás los millonarios de El Salvador pondrían en juego sus intereses económicos, sus inversiones o los privilegios que logran desde su posición.

“Quien tiene más millones en El Salvador es el que va a determinar cual va ser la candidatura, claro cuando se oyó el discurso aunque ha sido poco, de (Carlos) Callejas parece con poca soltura y con Javier Simán, aunque no le he escuchado mucho, es más aplomado en su discurso y tiene un sostenimiento hegemónico más sólido, pero entendamos que estamos hablando solo de millonarios, y el conflicto que estamos viendo en los medios de comunicación, no es una crisis radical del partido ARENA, porque más que partido, es una fachada de la oligarquía”, consideró.

Y agregó que la oligarquía salvadoreña no está en crisis y nunca lo estará en este país, porque ellos han generado su seguridad económica y el Estado les sirve, como una herramienta en función de sus propios intereses económicos, y que les permite mantener su “Status Quo”, y esto es lo que está en discusión a su interior.

“No estamos frente a una crisis radical de la oligarquía, es la forma cómo se ejerce la hegemonía económica en su expresión política que es el partido ARENA, que hasta podría de cambiar de nombre, porque de todos modos van a tener un partido que los represente a ellos. Y aquí es donde cae muchas veces, las personas incautas, que al votar por ese instrumento (ARENA) está favoreciendo a la oligarquía, no hay crisis, porque este poder hegemónico va sacrificar a cualquiera y, lo ha hecho antes para garantizar sus intereses”, reseñó.

Sobre el final de la “supuesta” pugna de candidatos presidenciales, Padre Chopin reiteró, a la población poner mucha atención cuando se defina a estos dos aspirantes como el presidenciable o como fórmula presidencial.

“En el momento que ellos -y así será- que ellos hayan escogido todo el aparato mediático, habló de La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, TCS lo van a manejar como una cuestión democrática y cuando ellos aparezcan con un único candidato o bien con una fórmula o salga un tercero todo será manejado como proceso democrático y dejarán la supuesta pugna. Aquí debemos preguntarnos, a ¿A quién favorecerá un oligarca a la población o su sector?”,

Sobre la renuncia de los diputados Juan Valiente y Johnny Wright, roces con el COENA por la escogitación de sus suplentes para un nuevo período, Padre Chopin subrayó que se debe evaluar realmente lo ocurrido, porque nadie sabe con certeza lo ocurrido al interior de su partido exactamente.

“Nosotros no sabemos lo que está pasando al interior de ese partido, solo ellos lo sabrán, pero según lo que sale en las noticias que una aspirante de apellido Simán (Aída Betancourt Simán) ha sido excluida entonces, hay una especie de canibalismo político al interior de ese partido político. Y eso, de las líneas dentro de un partido es normal y que una línea más dura esté bloqueando a las nuevas generaciones que puede tener un pensamiento más renovado; aquí hay que cuestionar ¿Por qué quiere ARENA volver al poder?, que es un deseo legítimo de los partidos políticos y es el medio legal para llegar al poder en El Salvador, pero que en 20 años, no pudo sacarnos mínimamente de la pobreza entonces, lo que podemos sospechar que quieren llegar al Estado para depredarlo de nuevo”, puntualizó.