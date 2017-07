Jefe de FARC mejora tras sufrir quebranto de salud en Colombia

Bogotá/AFP

El jefe de la guerrilla FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, permanece “estable y tranquilo” tras haber sufrido un ACV “leve” la víspera, reportó este lunes la clínica donde es atendido en el centro de Colombia.

“Ha sido valorado por el cuerpo médico interdisciplinario (…) que considera una evolución satisfactoria, con estabilización de su cuadro clínico, que en definitiva corresponde a un accidente cerebro vascular trombótico leve”, dijo en rueda de prensa la directora de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, en la ciudad de Villavicencio (centro), Lydis Herrera.

De 58 años, Londoño fue ingresado la mañana del domingo a ese centro médico tras mostrar dificultades para hablar y mover el brazo izquierdo, síntomas por los que había sido diagnosticado inicialmente de un “accidente cerebral isquémico transitorio”.

Antes de este segundo parte médico, “Timochenko” había asegurado que mejoraba su estado de salud: “Hoy me siento mucho mejor y agradecido por todos los mensajes que me han enviado. Sus muestras de afecto y solidaridad me llenan de ánimo”, escribió en su cuenta Twitter el jefe de las FARC, quien hace una semana encabezó el fin del proceso de desarme de la guerrilla que lidera.

Herrera agregó que Londoño respondió favorablemente al tratamiento por lo que “las dificultades del habla con las que ingresó y la debilidad muscular que motivo sus primeras sintomatologías han evolucionado satisfactoriamente, se ha recuperado”.

“Ha pasado la anoche en perfectas condiciones, ha comido, está consciente, habla sin ninguna dificultad, así que pueden tranquilizarse que no ha habido ninguna alteración de su estado físico y mental”, agregó la doctora.

Sin embargo, la galena anticipó que el comandante guerrillero completará al menos 72 horas en la clínica y “por seguridad médica” estará en observación en la unidad de cuidado intensivo.

En un comunicado, la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) emitieron un mensaje de calma a los miembros de la guerrilla, al indicar que su máximo líder fue sometido a una resonancia magnética que descartó una “hemorragia” y reafirmó el “pronóstico favorable” de los médicos.

“Nuestro compañero dirigente se encuentra perfectamente consciente y pendiente de las actividades generales”, señaló las FARC.

Londoño agradeció la asistencia de los “médicos y enfermeras” de la clínica, “que ha sido clave” para su recuperación, según escribió en otro tuit.

La directora de la clínica indicó que el “médico personal” del líder guerrillero lo acompaña para “darle tranquilidad a él y a su cuerpo acompañante”, al tiempo que adelantó que se evaluará si hace falta que sea trasladado a un centro médico en Bogotá.