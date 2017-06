Gobierno pide ampliación de porcentaje de inversión en CIPs

Rosmeri Alfaro

Yaneth Estrada

@DiarioCoLatino

Son 47 millones de dólares los que el Gobierno debe pagar el mes de julio, en concepto de pensiones, ante la negativa del partido ARENA en dar sus votos para el financiamiento que se necesita, busca los mecanismos para completar los $14 millones faltantes para garantizar el pago de las pensiones a los jubilados y beneficiarios. Ante la falta de recursos, el Ministerio de Hacienda pidió a los Grupos Parlamentarios que componen la Asamblea Legislativa analicen, discutan y aprueben con urgencia la ampliación del porcentaje de inversión en los Certificados de Inversión Previsionales (CIP), emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), para dar estabilidad financiera al Sistema Previsional y garantizar el pago de las pensiones.

A efecto de dotar al Estado de recursos económicos necesarios, solicitó aumentar el límite de CIP con relación al Fondo de Pensiones, de forma transitoria (mientras se aprueba la Reforma de Pensiones).

El secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, señaló que mientras no se tenga la reforma de pensiones se está en una coyuntura transicional, por lo que es necesario subir el techo para tener la capacidad de pagar dichas obligaciones.

“Existe un consenso amplio, en el sentido de que deben de haber los recursos suficientes para el pago de las pensiones, o sea, si no hay un incremento del porcentaje de los CIP, tendríamos dificultades en los meses que vienen para el pago de pensiones, no para el pago del servicio de la deuda previsional, ese es otro tema”, advirtió el también encargado del gabinete económico.

Hacienda señaló que “de no aumentar el límite solicitado, estarían amenazando el pago de los compromisos generados por el actual Sistema Previsional, donde se le cargó al Estado el pago de las pensiones del Sector Público y además, los subsidios al Sistema Privado correspondientes a la pensión mínima en el año 1998, los pensionados del Decreto No. 1217 en el año 2003 y del subsidio vitalicio concedido a través del Decreto No. 100 a partir del año 2006”.

Propuestas en discusión

El encargado del gabinete económico también señaló que hay varias propuestas de reforma previsional que deben ser consideradas por la Asamblea Legislativa.

“Estamos trabajando en hilvanar un esquema que recoja insumos de las diferentes propuestas; nosotros creemos que la propuesta de GANA debe ser tomada en cuenta, tiene elementos importantes que tienen que ser considerados, también la propuesta de ICP y yo repito los aspectos que para nosotros son de fondo”, manifestó.

Añadió que es un buen momento de definir si habrá un techo en las pensiones. “Aquí tenemos pensiones arriba de $5 mil; entonces, en un país pobre, con pocos recursos, se tienen pensiones altísimas que ni siquiera se tienen en los países desarrollados, para un segmento minoritario de la población, porque la gran mayoría no tiene esas pensiones. Debemos de reflexionar para ver si le ponemos un techo a las pensiones”, concluyó.